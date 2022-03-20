طريقة عمل بيتزا الروبيان بالمقادير والخطوات

البيتزا هي وصفة إيطالية في الأساس ولكنها انتشرت إلى جميع أنحاء العالم وبدأ الأشخاص يبتكرون في تحضيرها بأصناف مختلفة فهناك بيتزا الجبن والخضروات وبيتزا اللحوم والدجاج وغيرهم، وابتكر المطاعم في تقديمها بأحجام مختلفة، ومع ذلك لا يزال تحضيرها في المنزل هو الحل الأفضل لضمان تحضيرها على مستوى عالي من النظافة، ولذلك إليكم من هذا المقال مقادير عمل بيتزا الروبيان وخطوات التحضير.

مقادير بيتزا الروبيان

بيتزا الروبيان هي نوع من البيتزا يضاف عليه الروبيان أو الجمبري مع صلصة الطماطم وإضافة جبن موزاريلا يمنحها مذاق لذيذ، وتتمثل مكونات تحضيرها فيما يلي:

85 جرام من الروبيان أو جمبري حوالي 10 قطع.

فلفل أصفر متوسط الحجم مقطع إلى ستة شرائح.

نصف كوب من جبن موزاريلا مبشور.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ربع كوب بصل أخضر مفروم.

بصلة ذات حجم متوسط مقطعة إلى أشكال دائرية.

ربع كوب من الفلفل الأخضر المفروم.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر.

نصف ملعقة من الزعتر الجاف.

ملعقة صغيرة ريحان جاف.

نصف كوب من صلصة الطماطم.

أوراق النعناع الطازجة المفرومة.

أرز أحمر.

طريقة عمل بيتزا الروبيان

بعد ذلك اتبعي الخطوات التالية لتتمكني من تحضير بيتزا الروبيان أو الجمبري على طريقة أكبر المطاعم المشهورة: