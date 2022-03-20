نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل بيتزا الروبيان بالمقادير والخطوات في المقال التالي
البيتزا هي وصفة إيطالية في الأساس ولكنها انتشرت إلى جميع أنحاء العالم وبدأ الأشخاص يبتكرون في تحضيرها بأصناف مختلفة فهناك بيتزا الجبن والخضروات وبيتزا اللحوم والدجاج وغيرهم، وابتكر المطاعم في تقديمها بأحجام مختلفة، ومع ذلك لا يزال تحضيرها في المنزل هو الحل الأفضل لضمان تحضيرها على مستوى عالي من النظافة، ولذلك إليكم من هذا المقال مقادير عمل بيتزا الروبيان وخطوات التحضير.
مقادير بيتزا الروبيان
بيتزا الروبيان هي نوع من البيتزا يضاف عليه الروبيان أو الجمبري مع صلصة الطماطم وإضافة جبن موزاريلا يمنحها مذاق لذيذ، وتتمثل مكونات تحضيرها فيما يلي:
- 85 جرام من الروبيان أو جمبري حوالي 10 قطع.
- فلفل أصفر متوسط الحجم مقطع إلى ستة شرائح.
- نصف كوب من جبن موزاريلا مبشور.
- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.
- ربع كوب بصل أخضر مفروم.
- بصلة ذات حجم متوسط مقطعة إلى أشكال دائرية.
- ربع كوب من الفلفل الأخضر المفروم.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر.
- نصف ملعقة من الزعتر الجاف.
- ملعقة صغيرة ريحان جاف.
- نصف كوب من صلصة الطماطم.
- أوراق النعناع الطازجة المفرومة.
- أرز أحمر.
طريقة عمل بيتزا الروبيان
بعد ذلك اتبعي الخطوات التالية لتتمكني من تحضير بيتزا الروبيان أو الجمبري على طريقة أكبر المطاعم المشهورة:
- سخني الفرن على درجة حرارة 220-240 درجة مئوية وفي مقلاة أضيفي الزيت واتركيه حتى يسخن.
- أضيفي البصل الاخضر والفلفل الأحمر والفلفل الاخضر والأوريجانو وقلبي هذه المكونات لمدة دقيقتين.
- أضيفي الجمبري ثم استمري في التقليب لمدة خمس دقائق أو حتى يتغير لون الجمبري إلى اللوح الأحمر ويصبح ناضج.
- أطفئي النار واتركي الجمبري جانبا لفترة.
- الفردي عجينة البيتزا ثم ضعي صلصة الطماطم وافرديها أيضاً فوقها.
- وزعي خليط الجمبري على العجينة في جميع أنحائها وبشكل متساوي.
- رشي الجبن الموزاريلا بشكل متساوي، ثم أضيفي البصل والفلفل.
- في صينية الخبز ضعي البيتزا ثم اخبزيها لمدة عشر دقائق في فرن على درجة حرارة 450 درجة مئوية.
- بعد أن تنضج البيتزا أخرجيها من الفرن واتركيها جانباً لمدة دقيقة حتى تصبح باردة ورشيها بالريحان المجفف وأوراق النعناع ثم قدميها ساخنة.
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