اقتصادية وتحفة.. شعيرية بالحليب والنشا ألذ وأسرع تحلية سيعشقها كل من يتذوقها وفرحي أسرتك

في فصل الشتاء تحتاج أجسامنا إلى التدفئة وأغلب الأمهات تعتمد على الأكلات التي تحتوي على السكريات حتى تعطي الجسم دفئاً، وعند البحث ستجد أمامك طرق مختلفة لعمل الشعيرية بالحليب والنشا، والتي تعتبر من الحلويات الغير مكلفة والمغذية أيضاً حيث يتواجد بها عناصر تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن اللازمة للجسم، وإليك طريقة عملها.

الشعيرية بالحليب والنشا

تعتبر الشعيرية بالحليب من أفضل الحلوى التي تقوم الأمهات بعملها لأولادها، فإذا كنت لا تعرفين طريقتها سنقدم لك أسهل طريقة لها فيما يلي:

المكونات

كوبان من اللبن الحليب كامل الدسم.

نصف كوب من السكر البني.

نصف كوب من المكرونة الشعيرية.

ملعقتان كبيرتان من السمن البلدي.

ربع ملعقة من نشا الذرة.

عود من القرفة.

حبة واحدة من الحبهان.

كمية مناسبة من المكسرات حتى يتم تزيين الطبق بها.

طريقة تحضير الشعيرية

احضري إناء عميق على النار.

ضعي به اللبن الحليب.

بعد أن يتم غليان اللبن الحليب قومي بوضع نشا الذرة به.

أضيفي حبة الحبهان إلى اللبن الحليب المغلي.

قومي بوضع عود القرفة في اللبن، وانتظري حتى يغلي جيداً.

أضيفي السكر إلى الخليط وقلبي جيداً حتى يذوب السكر تماماً.

قومي بإحضار طاسة وسخنيها جيداً.

قومي بوضع السمن البلدي بها وسخنيها جيداً، وضعي عليها المكرونة الشعيرية المكسرة.

اتركيها على نار هادئة مع استمرار التقليب حتى تصبح الشعيرية ذات لون ذهبي.

ضعي عليها ربع كوب من الماء واتركيها حتى تنضج.

قومي بسكب الحليب على المكرونة الشعيرية.

أحضري أطباق متوسطة الحجم للتقديم وضعي بها الشعيرية بالخليط الموجود عليها، واجعلي اللبن كميته أكثر من الشعيرية.

يمكنك وضع قطعة من قشدة اللبن على الوجه.

قومي بطحن المكسرات في المطحنة الكهربائية.

ضعي المكسرات على وجه الطبق.

يمكنك وضع الزبيب وجوز الهند أيضاً.

قدمي هذا الطبق ساخن جداً حتى يعمل على تدفئة الجسم.

في نهاية المقال فقد قمنا بعرض طريقة عمل الشعيرية بالحليب والنشا، وقد قدمنا شرح مبسط لها مع توفير المكونات التي عليك تحضيرها لتجهيز الوصفة، فقومي بعمل واجعلي أجسام أولادك تستفيد من الحليب المحتوي على الكالسيوم.