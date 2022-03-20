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مكرونة ماك تشيز من الأكلات السريعة المشهورة وتقدم في سلسلة مطاعم ماك ويتم تحضيرها على طريقتهم الخاصة، وذلك كنتِ تريدين تحضير وجبة سريعة لأسرتك للغداء أو العشاء يمكنك عمل مكرونة ماك تشيز فهي لا تستغرق فترة طويلة لتحضيرها وتتميز بسهولة التحضير وتوافر المكونات اللازمة لتجهيزها، وإليكم فيما يلي طريقة عمل مكرونة ماك تشيز بالمكونات والخطوات.
مكونات عمل مكرونة ماك تشيز
هذه الوجبة يتم تجهيزها من المكرونة الصغيرة الحلزونية ونضيف إليها أنواع مختلفة من الجبن لتجعلها مطاطة وذات مذاق ممتاز وتتمثل مكونات عمل هذه الوجبة فيما يلي:
- نصف كيلو جرام مكرونة حلزونية صغيرة.
- 300 جرام جبن شيدر مبشور.
- جبن موزاريلا مبشور بمقدار 300 جرام.
- نصف كوب من جبن بارميزان مبشور.
- مائة جرام من الزبدة.
- ثلاثة أكواب من الحليب.
- أربع بيضات.
- أربع ملاعق صغيرة من الملح.
- ثلاث ملاعق صغيرة من السكر.
- حبق مجفف بحسب الرغبة.
طريقة عمل مكرونة ماك تشيز
- في وعاء من الماء المغلي نضع ملعقة صغيرة من الملح ثم نضيف إليها المكرونة.
- نطهي المكرونة بحسب التعليمات المدونة على العلبة مع الحرص على تحضيرها دون أن تنضج بالكامل.
- نصفي المكرونة من الماء ثم نتركها في الوعاء.
- نقطع على المكرونة ثلاثة أرباع كمية الزبدة ثم نحركها أيضا حتى تذوب وتتداخل مع حبات المكرونة.
- نرفع درجة حرارة الفرن على 180 درجة مئوية.
- ندهن صينية الفرن بالكمية المتبقية من الزبدة ثم نضيف عليها طبق المكرونة.
- ننثر كمية كافية من جبن الموزاريلا وجبن الشيدر عليها.
- في وعاء آخر نخفق البيض ونضيف الحليب، والسكر وكذلك الكمية المتبقية من الملح ونخلط هذه المكونات بشكل جيد.
- نسكب المزيج على الصينية وبعد ذلك نغلفها بورق من الالمونيوم.
- ندخل الصينية إلى الفرن المحمى ونتركها لمدة نصف ساعة أو حتى تنضج.
- نخرج المكرونة من الفرن ثم تنزع من عليها الورق الألومنيوم.
- نعيد إدخال الصينية وهي مكشوفة مرة أخرى إلى الفرن لمدة عشر دقائق حتى يصبح وجهها أحمر.
- نخرج الصينية من الفرن بعد احمرارها بالدرجة المطلوبة.
- بعد الانتهاء من التحضير تقدم مكرونة ماك تشيز وهي ساخنة.
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