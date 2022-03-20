مكرونة ماك تشيز من الأكلات السريعة المشهورة وتقدم في سلسلة مطاعم ماك ويتم تحضيرها على طريقتهم الخاصة، وذلك كنتِ تريدين تحضير وجبة سريعة لأسرتك للغداء أو العشاء يمكنك عمل مكرونة ماك تشيز فهي لا تستغرق فترة طويلة لتحضيرها وتتميز بسهولة التحضير وتوافر المكونات اللازمة لتجهيزها، وإليكم فيما يلي طريقة عمل مكرونة ماك تشيز بالمكونات والخطوات.

مكونات عمل مكرونة ماك تشيز

هذه الوجبة يتم تجهيزها من المكرونة الصغيرة الحلزونية ونضيف إليها أنواع مختلفة من الجبن لتجعلها مطاطة وذات مذاق ممتاز وتتمثل مكونات عمل هذه الوجبة فيما يلي:

نصف كيلو جرام مكرونة حلزونية صغيرة.

300 جرام جبن شيدر مبشور.

جبن موزاريلا مبشور بمقدار 300 جرام.

نصف كوب من جبن بارميزان مبشور.

مائة جرام من الزبدة.

ثلاثة أكواب من الحليب.

أربع بيضات.

أربع ملاعق صغيرة من الملح.

ثلاث ملاعق صغيرة من السكر.

حبق مجفف بحسب الرغبة.

طريقة عمل مكرونة ماك تشيز