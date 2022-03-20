مكون سحري لتنظيف البط وتخلصي من الزفارة والريش الصغير في ثواني لتناول ألذ طبق بط بالبرتقال

يعتبر البط من الوجبات اللذيذة والممتعة التي اعتادها الكثير خاصة في المناسبات والعزائم، ولكن لصعوبة تنظيف الريش العالق بها فيقومون بالبحث عن مكون سحري لتنظيف البط، وهذا من خلال السطور القادمة من مكونات متوفرة في مطبخك تجعل مهمة التنظيف سهلة وبسيطة للحصول على بطة جلدها خالي من الريش.

مكون سحري لتنظيف البط

يمكنك الاستعانة ببعض المكونات المتوفرة في منزلك لعمل خلطة تقضي بها على الريش العالق في جلد البط في وقت قياسي.

تنظيف البط بالملح الخشن

يعتبر الملح الخشن من المكونات التي تزيل الروائح والريش العالق في الدواجن، ويمكن استخدامه بالطريقة التالية:

المكونات

كمية من الملح الخشن.

كمية مساوية من الدقيق الأبيض.

عصير 2 حبة من الليمون.

تنظيف البط بسهولة

أحضري البطة، وضعي عليها الملح الخشب مع التدليك بعنف.

كرري الخطوة بين الجلد واللحم لإزالة المادة اللزجة الموجودة فيها.

قومي بفرك البطة من كل الجوانب بالملح الخشن حتى تنظف تماماً.

في وعاء قومي بوضع كمية من الماء ومعها عصير الليمون، والدقيق.

قومي بنقع البط فيها لمدة ربع ساعة.

قومي بشطف البطة تحت الماء الجاري، واستمتعي بالبط نظيف خالي من أي روائح.

تنظيف البطة بالردة الخشنة

يمكنك استخدام الردة الخشنة كمكون أساسي في تنظيف البطة من الريش بالطريقة التالية:

المكونات

كوب كبير من الردة الخشنة.

ربع كوب من الخل.

ربع كوب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الملح.

الطريقة

قومي بوضع كمية من الردة على البطة مع تدليكها بالطريقة المعتادة للحصول على جلد نظيف خالي من الريش الصغير العالق بها.

قومي بفركها بين الجلد واللحم بالردة حتى تتأكدي من إزالة المادة اللزجة.

ثم قومي بوضع الماء في وعاء ومعها الخل والملح والدقيق.

قومي بنقع البط لمدة ربع ساعة.

قومي بغسل البطة بالماء النظيف.

واستمتعي بالبطة خالية من الروائح والريش العالق بجلدها.

وفي نهاية هذا المقال لقد قمنا بتوضيح أكثر من طريقة لعمل مكون سحري لتنظيف البط في أسرع وقت، ومن مكونات متوفرة في منزلك بطريقة سهلة، ومن هذه الطرق خلطة تنظيف البط بالملح الخشن، وأيضاً طريقة تنظيف البطة بالردة الخشنة.