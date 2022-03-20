عمل طواجن رمضان اعملى احلى طاجن بامية على الفطار بمكونات بسيطة وطعم خفيف

طريقة عمل طواجن رمضان ، تعتبر البامية من أكثر الوجبات اللذيذة والتي يحب تناولها الجميع بجانب اللحمة وتتميز بمذاقها الشهي واللذيذ وبالتالي يمكن تجهيزها في المنزل في أقل من ساعة واحدة بـ مذاق شهي ولذيذ وهي من الأكلات المفضلة لكثير من الأشخاص في شهر رمضان المبارك حيث يحب بعض الأشخاص تناولها بجانب الخبز والبعض الآخر يحبون تناولها بجانب الأرز وذلك على حسب الرغبة، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة طريقة عمل طاجن البامية في المنزل بطريقة شهية

عمل طواجن رمضان

يوجد العديد من طواجن شهر رمضان السريعة والسهلة والخفيفة على المعدة التي يمكن تحضيرها بكل سهولة وبمكونات بسيطة والطعم رائع هتشرفك قدام أهلك، ومنها عمل طاجن البامية.

عمل طاجن بامية

500 جرام لحم فيليه.

2 فص ثوم.

2 كوب من عصير الطماطم .

. ملعقة من الزيت النباتي.

نصف ملعقة من الملح.

ربع ملعقة من الفلفل الأسود.

كوب من الماء الساخن.

نصف كيلو بامية مقلية بقليل من الزيت.

طريقة تحضير طاجن الباميه

يتم تجهيز وعاء مناسب ونضع فيه اللحمة مع ملعقة من الزيت النباتي. بعد أن ينضج على نار هادئة نقوم بوضع عصير الطماطم على اللحم. ثم أضافت البامية المقلية ونقوم بإضافة البهارات مثل الفلفل الأسود والملح وتجفيف البامية على النار لمدة عشر دقائق على الأقل. بعد ذلك يتم وضع كوب من الماء الساخن بعد الغليان. ثم إضافة عصير الطماطم والثوم والبصل. وتترك المكونات لمدة ثلاث دقائق تغلي ثم يتم وضع الباميا في الطاجن. في الخطوة التالية يتم وضعها في الفرن حتى تتسبك البامية بالصلصه. ثم يتم تقديم الباميه ساخنة وتناولها بالهناء والشفاء.

عمل صينية بامية بالفرن

المكونات

كيلو لحم مقطع مكعبات.

كيلو بامية.

حبة بصل.

ثلاث فصوص الثوم.

وقرن فلفل أخضر.

نصف ملعقة من الشطة.

نصف ملعقة من الحبهان.

ملعقة من الملح.

ملعقتين من الزيت النباتي.

حبة طماطم مقطعة.

عشر ملاعق زيت زيتون ومرق اللحم.

طريقة عمل طواجن رمضان في صينية الفرن