نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معاً نفتح صندوق الأسرار.. سر شعر الهنديات الكثيف الناعم لشعر صحي وقوى ولامع في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر الشعر الكثيف من أكثر الأشياء التي تسعى الفتيات إلى تحقيقها، وكثيراً ما نجد أن الفتيات الهنديات يتمتعون بالشعر الكثيف، لذلك سوف نخبر سر شعر الهنديات الكثيف والذي سنقوم بعرضه عليك من خلال سطور المقال حتى تتمتعي بشعر طويل وكثيف، حيث أن الشعر هو عنوان المرأة فتابع المقال حتى تحصلي على السر.

سر شعر الهنديات الكثيف

كثيراً ما تحتار الفتيات في معرفة السبب وراء الشعر الكثيف للفتيات الهنديات، والذي سوف نعرضه من خلال الطريقة التالية لتكثيف الشعر بالمنزل بسهولة:

سر جمال شعر الهنديات وكثافته

سنعرض لكم احدى اسرار الهنديات لكثافة الشعر بالخلطة السرية فقط اتبعي الاتي

المكونات:

نصف كوب من الحناء البودر.

ملعقة ونصف من المسحوق أملا.

خمسة ملاعق كبيرة من مسحوق البراهمي.

نصف كوب من الماء الدافئ.

كيس من البلاستيك للشعر.

طريقة التحضير:

في علبة من البلاستيك قومي بوضع الحناء البودر.

بعد ذلك أضيفي إليها مسحوق البراهمي وقلبيها سوياً.

ثم قومي بوضع مسحوق الأملا واستمري في التقليب، وأثناء ذلك اسكبي الماء تدريجياً حتى تحصلي على قوام كريمي.

بعد ذلك قومي بغسل شعرك جيداً، ثم قسميه إلى أجزاء.

ثم استخدمي فرشاة أسنان في فرد الخليط على شعرك حتى يتداخل كل المكونات إلى الجذور.

بعد ذلك قومي بتغطية شعرك بالكيس البلاستيك لمدة ساعتين كاملتين.

ثم أزيلي الكيس، ثم قومي بغسل شعرك بالماء والشامبو.

بعد ذلك كرري الاستخدام مرة كل أسبوع حتى تحصلي على شعر كثيف.

نصائح للحصول على شعر كثيف كالهنديات

تقوم الفتيات الهنديات بإتباع عدة تعليمات حتى تسطيعي تكثيف الشعر الخفيف، وإليك سر شعر الهنود والنصائح فيما يلي:

عليك بغسل شعرك مرتين فقط كل أسبوع حتى تستعيد فروة الرأس حيويتها لتنتج الزيوت التي يحتاجها الشعر حتى يصبح أكثر كثافة.

عدم ترك الشعر مبلل ولكن عليك أن تجففيه جيداً حتى لا يتعرض إلى التلف والتقصف.

استخدمي المشط أو الفرشاة الخشبي حتى يساعد في تحسين الدورة الدموية في فروة الرأس.

تناول أطعمة مغذية مثل تناول الخضروات والفواكه يعتبر اهم سر لجمال شعر الهنود.

استخدام الزيوت الطبيعية مثل زيت جوز الهند.

في نهاية المقال فقد قمنا بعرض سر شعر الهنديات الكثيف، وذلك من خلال عرض أسهل طريقة يمكنك تجربتها، كما قمنا بعرض النصائح التي عليك إتباعها للحصول على شعر كثيف ولامع، فعليك القيام بهذه الخلطات والنصائح.