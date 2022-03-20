نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام رجيم قاسي ومن يقوم به الأكلات والفوائد والأضرار في المقال التالي

عمر شويل - جدة رجيم قاسي ليس مصطلحاً عاماً يصف أنظمة الرجيم؛ لكنه الاسم الشائع لنوع محدد من أنواع الأنظمة الغذائية. هذا النظام هو نظام رجيم منخفض السعرات الحرارية بشدة أو VLCD. يساعد هذا النظام الذي يحقق خسارة الوزن السريع على تحسين الحالة الصحية لأصحاب الأمراض؛ حيث أن خسارة الوزن السريعة تحسن من مستويات السكر وضغط الدم كما أنها تقلل الضغط على مفصل الركبة وتسمح بتعامل أكثر سلاسة أثناء الجراحات وليس هوا النظام الوحيد الذي يحقق فقدان للوزن بصورة سريعة فيوجد نظام رجيم الصيام المتقطع الذي يحقق نتائج هائلة ايضا ونتعرف الان علي كل المعلومات التي تهمك في نظام الرجيم القاسي VLCD.

ما هو نظام رجيم قاسي وعلام يعتمد؟

هذا النظام من الأنظمة الغذائية يعتمد على الخفض الشديد للسعرات الحرارية الداخلة للجسم يومياً؛ مما ينتج عنه خسارة كبيرة للوزن في وقت قصير. الشخص البالغ يحتاج يومياً ما بين 2000 إلى 2500 سعر حراري، أما خلال هذا الرجيم يستهلك الشخص 800 سعر حراري أو أقل في اليوم. نتيجة لذلك يخسر الشخص ما بين 1.5 كيلو إلى 2.5 كيلو في الأسبوع.

قرار اتباع رجيم قاسي لا يجب أن يأخذه الفرد من تلقاء نفسه وإنما لابد أن يكون تحت الإشراف الطبي لما له من آثار جانبية سيئة في حال سوء الاستخدام. يعتمد الطبيب في اتخاذ القرار على عدة عوامل منها معامل كتلة الجسم BMI* والحالة الصحية للفرد والسن والنوع وغيرها. ينصح الطبيب باتباع هذا الرجيم لمن يملكون BMI يساوي 30 أو أكثر وليس لديهم مشكلات صحية. هذا النظام مفيد أيضاً لمن هم من ذوي BMI ما بين 27 و30 ولديهم أمراض مزمنة من مرض السكري والضغط المرتفع وصعوبة الحركة أو يحتاجون للعمليات الجراحية. لن يسمح الطبيب بهذا النوع من الحمية الغذائية لمن يملكون معامل كتلة الجسم أقل من ذلك.

*يتم حساب BMI عن طريق المعادلة التالية: الوزن بالكيلوجرام / مربع الطول بالمتر

أشخاص لا يسمح لهم بنظام رجيم قاسي:

الأطفال والمراهقين دون عمر الـ 18 النساء الحوامل و المرضعات الأشخاص ذوي معامل كتلة الجسم أقل من 27 مرضى اضطرابات الغذاء مثل الشراهة أو النحافة العصبية

كيفية تنفيذ نظام VLCD:

كما سبق وذكرنا فإن هذا النظام لابد ان يكون تحت إشراف الطبيب. لذلك، وطبقاً للوزن والسن والنوع والحالة الصحية يحدد الطبيب عدد السعرات الحرارية التي يحتاجها الشخص ثم يبدأ بترجمتها في صورة طعام ويحدد مواعيد تناوله.

كما يبدو من اسم الرجيم ” نظام رجيم منخفض السعرات الحرارية بشدة “؛ فإنه يعتمد على تقليل السعرات الحرارية بشدة. يحدث ذلك عن طريق منع النشويات والسكريات والدهون مع التقليل من أصناف الطعام الأخرى والتركيز على تناول البروتينات مثل الدجاج والسمك واللحم. عادةً ما يكون البروتين مسلوقاً أو مشوياً مع الخضار أو السلطة. يشمل النظام أيضاً شرب كميات كبيرة من السوائل في صورة ماء أو مشروبات ساخنة شرط أن تكون غير محلاة بالسكر.

يستمر النظام لمدة أقصاها 12 أسبوعاً، ثم يتبع ذلك الانتقال لنظام آخر من أنظمة الرجيم. التوقف عن الحمية تماماً بعد هذه المدة يؤدي إلى إعادة اكتساب الوزن المفقود أو أكثر بسرعة أما الاستمرار على رجيم قاسي لأكثر من 12 أسبوعا يؤدي إلى أضرار شديدة.

الآثار الجانبية للرجيم القاسي المتواصل دون انقطاع: