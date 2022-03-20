نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات عمل البسبوسة الذهبية المرملة الزبادي في البيت بطريقة سريعة وصحيحة في المقال التالي

يعود أصل البسبوسة إلى العصر العثماني فهي من الحلويات التي ظهرت في تركيا، إلى أن وصلت العالم العربي، يحبها الجميع سواء كانت بسبوسة سادة أو بالقشطة، كما تم عمل اختراعات كثيرة للبسبوسة منها باللوتس أو النوتيلا، ولكن طريقة العمل أساسية هي خلط مكونات البسبوسة المكونة من السميد الذي يعطي اللون الذهبي الشهي مع إضافة السمنة البلدي والزبادي التي تجعل البسبوسة رملية، مع اقتراب شهر رمضان التي يتم عمل فيه أشهر الحلويات ومن بين هذه الأنواع البسبوسة الذهبية المرملة تجد البحث يرتفع عن الطريقة الأصلية لعمل البسبوسة. مكونات البسبوسة الذهبية كيلو إلا ربع من السميد.

كوبان من السمنة المذابة.

كوب وربع جوز هند

كوب سكر ناعم.

كوبان ونصف من الزبادي.

اثنان باكو بيكنج بودر.

شربات.

فانيليا. خطوات عمل البسبوسة الذهبية المرملة قومي ببث السميد ومع كوبان من السمنة السائحة جيدا واتركيها عشر دقائق حتى يتشرب السميد كل كمية السمنة.

بعدها ضعي البيكنج بودر وجوز الهند والسكر واخلطي المكونات تماما

ثم قومي باستخدام كوبان ونصف من الزبادي العجن.

ادهني الصينية بمسحة من الطحينة قبل وضع خلطة البسبوسة بها.

ضعي كل الكمية في الصينية وخرجي كل كمية الهواء عن طريق خلط الصينية عدة مرات في طاولة المطبخ.

ضعي الصينية في درجة حرارة متوسطة لمدة خمسة وثلاثين دقيقة أو إلى أن تحمر من جميع الجوانب شغلي الشواية حتى يحمر الوجه بالبول الذهبي.

اخرجي الصينية وقومي بتوزيع الشربات الساخن التي قمتي بإعداده أثناء التسوية عليها.

غطي الصينية بغطاء محكم وضعيها مرة أخرى داخل الفرن وهو ساخن واغلقي الحرارة.

قطعي البسبوسة إلى قطع متساوية وقدميها.

زيني البسبوسة بإنصاف من السوداني أو اللوز.

أو قومي برش القليل من جوز الهند على الوجه يزيد من الطعم الرائع البسبوسة. مكونات وطريقة عمل شربات البسبوسة الذهبية نضع كوب بأن من السكر مع كوبان من الماء مع ملعقتين من عسل الجلوكوز على النار.

نتركها حوالي اثني دقيقة على النار.

بعدها نضع الليمون المعصور.

ضعي الفانيليا ذا النكهة المميزة لك واتركيها دقيقة أخرى.

ثم نقوم بوضعها على البسبوسة ساخنة. عمر شويل - جدة خطوات عمل البسبوسة الذهبية المرملة الزبادي في البيت بطريقة سريعة وصحيحة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوات عمل البسبوسة الذهبية المرملة الزبادي في البيت بطريقة سريعة وصحيحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.