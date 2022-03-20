كيراتين طبيعي كريم جل بذور الكتان السحري لتطويل وتنعيم الشعر المجعد

كريم جل بذور الكتان من الكريمات الممتازة التي تساعد على فرد الشعر المجعد ويقلل من هيشانه، ويجعله يبدو ناعم مثل الحرير، كما يعمل على تقوية بصيلات الشعر التالفة مما يساعد على نمو الشعر بشكل أفضل، ويقضي على القشرة ويعالج تساقط الشعر وتقصفه، وهو من الكريمات الرائعة التي تعالج التهابات فروة الرأس وإزالة الدهون المتراكمة حول الشعر، وطريقة تحضيره سهلة وبسيطة وتستطيع جميع السيدات القيام بعمله بكل سهولة بدل من شراء المستحضرات الأخرى التي تسبب تلف الشعر على مدى استخدامها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم جل بذور الكتان السحري لتطويل وتنعيم الشعر المجعد ومنحه الكثافة والنعومة في أسرع وقت.

مكونات كريم جل بذور الكتان السحري

يحتوي الكريم على بعض المكونات الطبيعية التي تساعد على فرد الشعر المجعد بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

فنجان صغير من بذور الكتان.

٢ كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من زيت اللافندر.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم اليوم طريقة تحضير كريم جل بذور الكتان السحري لتطويل الشعر وتنعيمه بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يأتي:-

نحضر وعاء كبير ونضع به بذور الكتان والماء، ثم نقلبهم جيدًا مع بعض. نضع الوعاء على نار متوسطة، ثم نقلب باستمرار حتى نحصل على قوام لزج. نرفع الوعاء من على النار ونصفيه جيدًا، ثم نقوم بوضع الخليط المصفى في علبة متوسطة الحجم. نقوم بإضافة الزيوت للخليط، ثم نقلب برفق حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها. نترك الكريم يبرد تمامًا قبل وضعه على الشعر. نقوم بغسل الشعر جيدًا بالشامبو المخصص لدينا، ثم نقوم بتوزيع كمية مناسبة من الجل على فروة الرأس. نقوم بتدليك الشعر بواسطة أصابع اليد حتى يدخل الكريم على فروة الرأس. نأخذ كمية أخرى ونضعها على الشعر مع الجذور حتى الأطراف. نغطي الشعر بكيس من البلاستيك، ثم نترك الكريم على الشعر مدة ساعتين. بعد ذلك قومي بغسل الشعر بالماء الدافئ، ثم قومي بتصفيفه جيدًا وسوف تلاحظين النتائج بنفسك.

فوائد كريم جل بذور الكتان للشعر

يحتوي الكريم على بعض الفوائد الصحية التي سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

يعمل على نمو الشعر بشكل رائع.

يساعد على تدفق الدم لفروة الرأس.

يعمل على فرد الشعر المجعد ويجعله أكثر نعومة.

يحافظ على صحة وسلامة الشعر من عوامل الطبيعية الضارة.

يقضي على الفطريات والقشرة نهائياً.

يساعد على علاج الحكة الشديدة التي تصيب فروة الرأس.

يعمل على تغذية الشعر ويقوي البصيلات التالفة.

يعيد للشعر حيويته ولمعانه ويجعله أكثر جاذبية.

كريم بذور الكتان وزيت السمسم لمنع تساقط الشعر

سوف نتعرف على طريقة تحضير الكريم هي كما يلي:-