نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كريم النشا وزيت الزيتون لإزالة التجاعيد وتبييض البشرة عشر درجات في أسبوع في المقال التالي
كريم النشا وزيت الزيتون من أجمل الكريمات الطبيعية المفيدة لصحة البشرة، حيث يعطي للبشرة النعومة والترطيب ويجعلها تبدو أصغر سناً، ويعمل على تفتيح البشرة وتوريدها وإزالة التجاعيد منها بشكل رائع ، ويقضي على البثور والحبوب ويخرج الدهون المتراكمة داخل المسام الواسعة ، ويعطي للبشرة النضارة والحيوية ويجعلها تبدو متألقة وجميلة طول الوقت، كما يساعد على توحيد لون البشرة ويجدد الخلايا الميتة، ويزيل الاسمرار وغمقان الوجه نهائيًا، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا وزيت الزيتون الرهيب لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد في دقائق بخطوات سهلة بالمنزل.
مكونات كريم النشا وزيت الزيتون
يحتوي الكريم على بعض المكونات البسيطة التي سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-
- ملعقتين من النشا.
- ملعقة صغيرة من الفازلين.
- ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.
- كوب من الماء.
- ملعقة كبيرة من شمع العسل.
طريقة التحضير
سوف نقدم لكي يا سيدتي طريقة تحضير كريم النشا وزيت الزيتون الرهيب لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يأتي:-
- نحضر الماء ونضع به النشا، ثم نقوم بتذويبه جيدًا.
- نقوم بوضع الوعاء على نار هادئة، ثم نقلب حتى يصبح الخليط ثقيل القوام.
- نرفع الوعاء من على النار، ثم نضيف إليه زيت الزيتون والفازلين ونقلبهم جيدًا حتى يتجانس الخليط.
- نقوم بتذويب شمع العسل على نار هادئة، ثم نقوم بإضافته مباشرة على الخليط السابق ونقلبهم جيدًا مع بعض.
- نقوم بوضع الكريم في الثلاجة مدة ربع ساعة حتى يتماسك ويصبح مثل الكريم تمامًا.
طريقة استخدام كريم النشا وزيت الزيتون على البشرة
توجد بعض الخطوات المهمة التي يجب التعرف عليها عند وضع الكريم على البشرة وهى كما يلي:-
- نقوم بغسل الوجه جيدًا وتنظيفه من الأوساخ والبكتيريا المتراكمة داخل المسام.
- نجفف الوجه جيدًا من الماء، ثم نقوم بمسح الوجه بقليل من ماء الورد.
- نترك ماء الورد على الوجه حتى يجف تمامًا، ثم نقوم بتوزيع الكريم على البشرة.
- ندلك الوجه بأصابع اليد حتى يختفي الكريم تمامًا من الوجه.
- نترك الكريم على الوجه طول الليل، ثم نقوم بغسله في الصباح الباكر.
- يفضل وضع الكريم مرة واحدة قبل النوم حتى لا نعرض البشرة لأشعة الشمس.
- المداومة على استخدام الكريم حتى نجعل البشرة أكثر نعومة وحيوية.
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