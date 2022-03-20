وصفة سحرية لعلاج و ترميم القولون قبل رمضان لأكل وهضم جميع المأكولات

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علاج و ترميم القولون قبل رمضان لأكل جميع المأكولات، لا تدع أي شيء يوقفك عن أكل ما تحب، وتخلص من مشاكل القولون التي لا نهاية لها، في هذا المقال سنعرض لكم علاجات القولون الناجحة والمجربة على مر السنين، لتهيئة المعدة والقولون لآكل كل شيئ في رمضان، والتمتع بوجبة الإفطار دون الشعور بالقلق، أو الشعور بالآلام المزمنة للقولون، بل بالعكس ستعالج القولون وتحافظ علي صحتك وصحة جسدك. عادات تسبب تَهيج القولون العصبي منتجات الألبان المختلفة تسبب بعض الاضطرابات للمعدة والقولون.

الفلفل الحار والبهارات الكثيرة تسبب آلام القولون والمعدة.

شرب الماء بكميات قليلة يعمل على صعوبة الهضم وعدم سريان الطعام بسهولة في الأمعاء، مما يؤثر سلبا علي القولون.

قلة تناول الأطعمة التي تحتوي على الألياف الغذائية، يعمل علي صعوبة الهضم وتكتل الطعام في القولون مما يؤثر سلبا غلي القولون.

التعرض للقلق والتوتر والضغوط النفسية، يسبب الانتفاخ و الألم للقولون وخاصة القولون العصبي.

أحيانا إضافة الكافيين إلى اللبن سواء قهوة باللبن أو شاي باللبن يسبب بعض الاضطرابات خاصة عند مرضى حساسية اللاكتوز.

المشروبات الغازية بأنواعها تؤدي إلي زيادة اضطرابات المعدة و انتفاخها و الشعور بعدم الراحة.

التركيز علي الوجبات الثلاثة الدسمة، لكن من الأفضل تناول الثلاث وجبات مقسمة إلي وجبات صغيرة. علاج وترميم القولون بالطرق الآتية عند التعرض الإسهال كعرض من أعراض تهيج القولون عليك بشرب منقوع القرفة. عند حدوث الإمساك الشديد مع آلام في القولون، عندها عليك بشرب مغلي اليانسون أو الشمر، حيث يعمل على تسهيل حركة الأمعاء وتهدئة القولون جدا. عند حدوث ألم شديد في القولون نتيجة للضغط العصبي والانفعالات، فمن الأفضل وقتها شرب منقوع البابونج، الذي يعرف بقدرة على مر السنين في تخفيف آلام المعدة والقولون. قبل الوجبات الدسمة المسبكة، التي تعتبر كارثية لمرضى القولون، وقد تعرضهم للآلام والانتفاخات فقط عليهم شرب مغلي اليانسون ولكن قبل الأكل. يجب عليك تناول الوجبات الغنية بالألياف مثل الحبوب الكاملة و الفواكه و الخضراوات. يعتبر مغلي النعناع من المشروبات المهمة جدا لراحة المعدة والقولون، حيث يعمل على تعزيز إفراز العصارة الصفراوية للمعدة وتسهيل عملية الهضم. ممارسة التمارين الرياضية بوتيرة منتظمة، حيث يعمل علي التخفيف من التوتر. تجنب الوجبات السريعة و الإقلاع عن التدخين وذلك لأثاره السلبية الخطيرة علي المدي الطويل. تجنب السكريات التي تعوق إمتصاص الطعام وتوتر حركة الأمعاء. الحصول علي القدر الكافي من النوم، لإعطاء الجسم القدر الكافي من القوة و الراحة علي الرجوع لحالته الطبيعية. وصفة سحرية لعلاج وترميم القولون قبل رمضان المكونات المطلوبة

نصف ملعقة صغير من المستكة المطحونة.

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل الناعم.

ملعقة صغيرة من الحلبة الحصى.

ملعقة صغيرة من البابونج. طريقة التحضير الوصفة السحرية لعلاج وترميم القولون القولون

يتم خلطه المكونات كلها معا في إبريق واحد. يصب الماء المغلي على المكونات كلها. يغطي ويترك لمدة ربع ساعة. يصفي جيدا ويشرب قبل الوجبات لمدة أسبوع واحد. عمر شويل - جدة وصفة سحرية لعلاج و ترميم القولون قبل رمضان لأكل وهضم جميع المأكولات - ثقفني

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