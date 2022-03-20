حضري كيكة التفاح والقرفة بصوص التوفى اللذيذ لأطفالك

تعتبر كيكة التفاح والقرفة ، من الحلويات المشهورة والمعروفة في المطبخ الأمريكي، والتي تتميز بمذاق شهي ولذيذ ونكهة مختلفة، مفضله لدى الجميع وخاصة الأطفال، فهي سهلة وسريعة التحضير وتعتمد بشكل رئيسي في مكوناتها على التفاح المفيد للجسم، فهو من أكثر أنواع الفاكهة الغنية جداً بالعديد من الفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الجسم، ويساهم تناول التفاح وما يحتويه من ألياف غذائية على خفض مستويات الكولسترول الضار، والدهون الثلاثية وحماية الأوعية الدموية وأيضاً مضادات الأكسدة التي تحافظ على صحة القلب، وأيضاً تنظيم ضغط الدم بشكل سليم، لذا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني الإخباري، أسهل طريقة لعمل كيكة التفاح والقرفة بصوص التوفى اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبساطة.

مكونات عمل كيكة التفاح والقرفة

هيا بنا نتعرف من هنا علي مقادير عمل هذه الكيكة الشهية وهي كالتالي:-

4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

كوب وربع من السكر 250 جرام.

كوب من الحليب بدرجة حرارة الغرفة 200 ملي.

نصف كوب من الزيت النباتي 100 ملي.

ملعقة كبيرة من الخل.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

2 ونصف كوب من الدقيق الفاخر.

2 ملعقة كبيرة من النشا 16 جرام.

ربع ملعقة صغيرة من بيكنج صودا.

ملعقة كبيرة من بكينج بودر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

الحشو:-

ربع كوب من السكر البودرة.

٢ ملعقة صغيرة من القرفة.

٢ حبة تفاح كبيرة.

صوص التوفى:-

كوب من الكريمة أو القشطة.

كوب من السكر الأبيض.

ربع كوب من الماء 60 ملي.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي خطوات تحضير كيكة التفاح والقرفة بصوص التوفي اللذيذ في المنزل بكل سهولة وهي كما يلي:-

أولاً نقوم بتقشير التفاح والتخلص من القشرة، بعد ذلك نقوم ببشر التفاح في طبق ونضيف إليه السكر البودرة، والقرفة ونقلب جيداً ويترك جانباً. ثم في العجان الكهربائي، نضع البيض والسكر والفانيليا ونخفق على سرعة عالية، حتى نحصل على قوام فاتح وكريمي. بعد ذلك نهدئ السرعة ونضيف الحليب والزيت، والخل بالتدريج ونخفق جيداً، لمدة دقيقتين حتى يمتزج الخليط تماماً. ثم نقوم بإضافة الدقيق والنشا والملح والبيكنج بودر والبيكنج صودا ونقلب المكونات جيداً على سرعة هادئة جداً ثم نصب نصف كمية الخليط في صينية مدهونة بالزبدة ومبطنه بقليل من الدقيق، ونضع حشوة التفاح والقرفة في المنتصف ونضيف باقي كمية الكيك. بعد ذلك ندخلها فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية، في رف أوسط لمدة 45 دقيقة حتى تنضج تماماً، وتأخذ لون ذهبي. بعد ذلك نخرج الكيك على طبق ويترك ليبرد تماماً، ثم نقوم بصب صوص التوفى ويقطع ويقدم بألف صحة وعافية.

طريقة تحضير صوص التوفي

هيا بنا نتعرف علي خطوات تحضير هذا الصوص اللذيذ وهي كالتالي:-

في طاسه ساخنة على نار هادئة، نضع السكر والماء ويترك حتى يتكرمل، ثم نطفئ النار ونضيف الكريمة ونقلب جيداً، ويترك جانباً في درجة حرارة الغرفة ليبرد.

فوائد التفاح للجسم

من هنا سوف نتعرف علي بعض فوائد التفاح وهي كالاتي:-