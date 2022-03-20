نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناعم وصحي.. سر الهنود لتطويل الشعر وإنبات الفراغات وتكثيفه سيزيد نموه بغزاره سيتحول 180 درجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة لقد تساءلنا كثيراً منذ وإن كنا صغار ما هو سر الهنود لتطويل الشعر فدائماً ما كنا نراهم في الأفلام والمسلسلات الهندية بشعر طويل مسترسل وناعم ولامع ولا نعرف السر وراء هذا الجمال، أهي زيوت أم وصفات أم ماذا، ولكن منذ قريب بدأنا في التوصل إلى السر الذي يستخدمه جميع الهنود من أجل شعر صحي وناعم، وسوف نعرفك عليه اليوم.

سر الهنود لتطويل الشعر

إن الهنود لديهم كميات مهولة من الزيوت الطبيعية الموجودة في الهند والتي تكون هي السبب الرئيسي في جعل الشعر ناعم وطويل دائماً وسمكه قوى، وسوف نعرفك الآن على مجموعة من هذه الزيوت.

خلطة الزيوت لتطويل الشعر

هذه الخلطة تحتوي على مجموعة من الزيوت الطبيعية التي لها نتائج مذهلة للشعر، وهي:

المكونات

زيت زيتون.

وزيت لوز.

زيت سمسم.

زيت جوز الهند.

وزيت خشب الساج.

ماسك الزيوت

نقوم بوضع كميات متساوية من هذه الزيوت مع بعضها في زجاجة متوسطة الحجم ثم نقوم برجها جيداً.

ثم نقوم بوضع الزيت قبل الاستحمام على الشعر من الجذور وحتى الأطراف.

نقوم باستخدام المشط لتمشيط الشعر حتى يتوزع الزيت جيداً على كامل خصلات الشعر.

وبعد ذلك نقوم بوضع فوطة دافئة على الشعر أو البروكاب الحراري ونتركه حوالي ساعتين، ولكن في حالة استخدام البروكاب فنصف ساعة فقط تكفي.

يغسل الشعر بعد ذلك بالشامبو ويتم تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

خلطة الثوم الهندية

تكون هذه الخلطة مفيدة في زيادة كثافة الشعر، وهي:

المكونات

ثوم مهروس.

زيت زيتون

زيت ثوم.

طريقة الاستخدام

وضع هذه المكونات مع بعضها في زجاجة ونحكم غلقها جيداً.

ترك هذا الخليط في الظلام لمدة ١٠ أيام.

بعد ذلك يتم وضع الخليط على الشعر بالكامل ووضع فوطة دافئة عليه ثم نتركه لمدة ساعتين.

بعد مرور المدة نقوم بغسله بالشامبو ووضع معطر للشعر للتخلص من رائحة الثوم.

وبهذه الطريقة نكون عرفنا سر الهنود لتطويل الشعر وسر حصولهم على شعر ناعم ولامع، وعند تطبيقها عدة مرات سوف تلاحظين الفرق في طول وكثافة شعرك، فقط عليكي بالمداومة والاستمرارية في تطبيق الوصفات.