هتعمليه بنفسك طريقة عمل الزبادي البيتي الاقتصادي خطوة بخطوة لشهر رمضان

طريقة عمل الزبادي، تعتبر أكثر الكلمات البحثية تواجدا على متصفحات جوجل والمواقع الإلكترونية هذه الفترة، تستعد الأسى إلى استقبال شهر رمضان المبارك وتبحث عن ألذ الوصفات والأساسيات التي لا يمكن الاستغناء عنه في أيام الصيام، خاصة وأن الزبادي من أهم العناصر الغذائية التي تمد الجسم بالطاقة، ولاسيما التخلص من الحموضة والمساعدة على الهضم بشكل فعال، فتناول كوب من الزبادي عقب تناول وجبة السحور في رمضان تحافظ على ارتواء الجسم بالماء والتغلب على حرقان المعدة، وبما أن رمضان على الأبواب حرصنا على توفير أكثر الطرق بحثا خلال موقعنا، فمن خلال السطور التالية يمكنكم التعرف على طريقة عمل الزبادي البيتي الاقتصادي خطوة بخطوة.

مكونات تحضير الزبادي البيتي الاقتصادي

لتر لبن طازج.

علبة زبادي كبيرة جاهزة.

أي نوع فاكهة تفضلونه “اختياري”.

طريقة تحضير الزبادي البيتي الاقتصادي

يتم وضع لتر الحليب في كسرولة على النار وعقب الغليان تهدأ النار ويترك اللبن ليغلي لمدة خمس دقائق عقب فورانه.

يرفع الحليب من على النار ويترك ليبرد تماما أو مائل للدفء قليلا.

نضيف كوب الزبادي ونقلبه جيدا بملعقة أو مضرب يدوي حتى يتداول الزبادي مع الحليب تماما.

نحضر أكواب أو برطمانات زجاجية ونصب بها الحليب بعد تدفئته على نار هادئة.

توضع أكواب الحليب في صينية بها ماء مغلي وتوضع في فرن البوتاجاز أو أي مكان مغلق لمدة ليلة كاملة “١٢ ساعة”.

عقب تكثف اللبن ليتكون زبادي يوضع في الثلاجة عقب إغلاق العلب أو لف الأكواب بورق نايلون من أعلى ويحفظ لمدة سبعة أيام فقط.

يتم استخراج الكمية المطلوبة من أكواب الزبادي وتقدم باردة.

خطوات يجب الانتباه لها عند تحضير الزبادي البيتي

استخدام الحليب البقري الطازج أفضل من الحليب المعلب لأنه يكون به مواد حافظة.

يمكن استخدام الفراولة أو الموز في إعداد الزبادي ويخلط بدون أي ماء أو سكر ويضاف إلى الحليب الدافئ.

كما يمكن تزيين الزبادي بأي نوع فواكه تفضلونه.

بذلك نكون وصلنا إلى نهاية وصفتنا لليوم ويمكنكم متابعة موقعنا باستمرار للحصول على أفضل الوصفات بأبسط الخطوات.