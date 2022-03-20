افضل واسهل طريقة لتنظيف الكرشة مع طريقة عمل الكرشة بالطعم الرائع واللذيذ

الكرشة او الكمونية من الاكلات الشعبية المشهورة والمنتشرة بكثرة. وهى من الوجبات الشهية و اللذيذة والمحببة لجميع الأشخاص. كما أنها من الوجبات المفيدة والمغذية وخاصة عند تحضيرها بالطريقة الصحيحة والصحية. مما يجعل الاستفادة منها كبيرة. وتعتبر طريقة تنظيف الكرشة العقبة التي تواجه ربات البيوت في تحضير الكرشة فى المنزل. مع ان هناك طرق كثيرة وسهلة لتنظيف الكرشة وبسرعة. ونوضح فى الخطوات التالية طريقة تنظيف وعمل الكرشة فى المنزل بطريقة افضل من المحلات.

خطوات تحضير الكرشة او الكمونية فى المنزل

تتكون طريقة تحضير الكرشة من مكونات بسيطة ومتوفرة فى كل بيت بالاضافة الى الكرشة. ويمكن تحضير الكرشة بالصلصة وبعض البهارات والكمون بطريقة سهلة فى المنزل وتقديمها إلى الأسرة وذلك افضل من الشراء من المحلات وبتكلفة عالية. ويمكن ان تقدم الكرشة بجانب الممبار كأحد اهم الوجبات معا. وفى الخطوات والسطور التالية نوضح افضل طرق عمل الكرشة فى المنزل.

مكونات عمل الكرشة

مقدار اتنين كيلو من الكرشة.

مع حبتان من البصل المفروم.

ثم سبع حبات من الثوم المفروم.

كذلك أربع حبات من الطماطم المفرومة.

ثم ملعقتان من صلصة الطماطم.

ملعقة من الشطة او الفلفل الحار.

ايضا ملعقة كبيرة من الكمون.

مع ملعقتان من الزيت او السمن.

ثم ملعقة من بهارات اللحم.

كذلك ملعقة من الملح حسب الرغبة.

اخيرا لترين من الماء.

مقادير تنظيف الكرشة

خمس ملاعق من الدقيق.

ثم خمس ملاعق من الملح.

ملعقة من البيكنج بودر.

خطوات تحضير وعمل الكرشة

قبل البدء فى اى شى لابد أولا من تنظيف الكرشة جيدا ويوجد العديد من الطرق فى تنظيف الكرشة. ولكن فى هذا المقال سوف نشرح اسهل وافضل طرق تنظيف الكرشة حتى تكون بيضاء كالشمع.

طريقة تنظيف الكرشة

يتم وضع كمية كبيرة من الماء فى وعاء على النار حتى تغلى ثم اضافة ملعقة من البيكنج بودر الى الماء.

توضع الكرشة فى الماء المغلى وتترك الكرشة مدة خمس الى سبع دقائق فى الماء.

بعد ذلك ترفع الكرشة من الوعاء ووضع بعض الدقيق والملح عليها ثم فركها باليد او بواسطة ملعقة او سكين وتنظيفها جيدا من كل الشوائب.

اعادة غسل الكرشة جيدا بالماء وبعض الخل او عصير الليمون لمنع اى روائح بها.

تقطيع الكرشة الى قطع حسب الرغبة.

طريقة تحضير الكرشة بالصلصة