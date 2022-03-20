فطيرة البطاطس بالخضار بالمقلاة بطريقة سهلة واقتصادية لذيذة وشهية جداً

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عمر شويل - جدة فطيرة البطاطس بالخضار ، من ألذ وأشهى الفطائر والتي يعشقها الصغار والكبار والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، واشتهرت بكثرة في الوطن العربي، وهي تتميز بقيمتها الغذائية العالية، نظراً لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، بالإضافة إلى مذاقها الرائع والمميز الذي لا يوصف، كما أن طريقة تحضيرها سهلة جداً أيضاً، وسريعة أيضا فلا تتطلب فرن، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة صفيحة اللحم وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل فطيرة البطاطس بالخضار بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات فطيرة البطاطس بالخضار

تتكون فطيرة البطاطس بالخضار من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

2 حبة بطاطس متوسطة الحجم مقطعة شرائح بقطاعة مخلل.

حبة كراث أو بصل أخضر مفروم ناعم.

قرن فلفل أخضر مفروم ناعم.

حبة فلفل أحمر مفروم ناعم.

2 ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم ناعم.

4 بيضات.

2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

3 قطع جبن مثلثات.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من الملح.

2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي للقلي.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على فطيرة البطاطس بالخضار بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الفلفل الأخضر المفروم ناعم والفلفل الأحمر المفروم ناعم والبقدونس المفروم ناعم والكراث المفروم ناعم والبيض والزيت النباتي والجبن المثلثات والملح والبابريكا، ثم نخلطهم جيدا بالمضرب اليدوي. ثم نضع مقلاة على نار متوسطة، ثم نضيف إليها الزيت النباتي، ثم نرص فيها شرائح البطاطس وعندما تكتسب لونا ذهبيا من أسفل نقلب الشرائح على الجهة الثانية. ثم نسكب فوق البطاطس خليط الخضار ونساويه جيدا، ثم نغطي المقلاة ونتركها حتى تكسب البطاطس لونا ذهبيا من أسفل وتتماسك طبقة الخضار من أعلى ولا تلتصق بالأصابع في حالة لمسها. بعد ذلك نحضر وعاء تقديم، ثم ندهنها بالزيت، ثم نرفع المقلاة من على النار ونقلب فوقه الفطيرة. ثم نرجع الفطيرة إلى المقلاة مرة ثانية ونجعل جهة الخضار من أسفل ونتركها حتى تنضج طبقة الخضار لمدة دقيقتين تقريبا. ثم نرفع الفطيرة من على النار، ونقدم فطيرة البطاطس بالخضار في طبق التقديم ونقطعها. وبالهنا والشفا.

طريقة عمل صلصة الباربكيو

المقادير

ربع كوب من السكر البني.

ثلثان كوب من الكاتشب.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

2 ملعقة كبيرة من العسل الأسود.

رشة شطة.

ملعقة كبيرة من الخل.

نصف ملعقة صغيرة من المستردة البودرة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملح.

طريقة التحضير

نحضر وعاء، ثم نضيف إليه الكاتشب والسكر البني والخل والعسل الأسود والملح والثوم البودرة والشطة والمستردة البودرة والبابريكا والفلفل الأسود، ثم نخلطهم جيدا.ً ثم نقدم صلصة الباربكيو في طبق التقديم مع فطيرة البطاطس بالخضار. وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الكاتشب

المقادير

ربع كوب من السكر أو حسب الرغبة.

ربع كوب من الخل.

كيلو إلا ربع من الطماطم مقطع مكعبات كبيرة.

رشة ملح.

ربع ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

رشة فلفل أسود.

ربع ملعقة صغيرة من النشا.

ربع ملعقة صغيرة من البصل البودرة.

ملعقة كبيرة من الماء.

طريقة التحضير

نحضر محضرة الطعام، ثم نضيف إليها الطماطم، ثم نفرمه جيداً.

ثم نصفي عصير الطماطم جيداً لكي نتخلص من البذور والقشر.

ثم نسكب عصير الطماطم في حلة، ثم نضعها على نار عالية.

عندما تبدأ الصلصة في الغليان نخفض النار إلى أقل درجة، ثم نتركها حتى يثقل القوام مع التقليب من وقت لآخر.

ثم نضيف الملح والفلفل الأسود والثوم البودرة والبصل البودرة والسكر والخل، ثم نخلطهم جيداً.

ثم نحضر كوب ونضيف إليه الماء والنشا، ثم نخلطهم جيداً.

بعد ذلك نضيف خليط النشا إلى الصلصة ونقلب جيداً.

وعندما يثقل القوام ويجف الماء نرفع الكاتشب من على النار، وبذلك يكون الكاتشب جاهز للاستخدام.