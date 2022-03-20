نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المدلعه السوريه سر من اسرار صناعة الحلو طريقة اعداد وفي المنزل ايضا وفي اقل وقت ممكن في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر المدلعة واحدة من الحلويات المفضلة عند الكثيرين فلديها نكهة مختلفة ومميزة عن باقي الحلوى، فتبحث الكثير من السيدات عن خطوات تحضير المدلعة بدلًا من أن يتم شرائها من الخارج وتتبعوا معنا في المقال التالي خطوات تحضير المدلعة.

ولا تعتبر المدلعة من أحد الاكلات التي انتشرت في وقت قصير جدا فقط، ولكن هي ايضا من الاكلات التي تعتبر من أسهل وابسط انواع الحلويات التي يمكن تجهيزها في ابسط مطبخ، وذلك لأن مكوناتها ومقاديرها بسيطة جدا وسهلة، فهى أكلة يعشقها كل من يتناولها ولايستطيع أن ينساها.

طريقة تحضير المدلعة:

يجب عليك عزيزتي في هذا المقال أن يتم اتباع التعليمات وطرق التحضير جيدا في هذا ويجب ايضا استخدام نفس المقادير والمكونات التي تتكون منها هذه الاكلة وذلك لأنها ليست من الطرق البسيطه التي تساعدك على عمل هذه الاكله فقط ولكن تتميز المدلعه على اجمل طعمقد تتميز به اى صنف من أصناف الحلويات

يتم تحضير المدلعة بخطوات ومقادير غير مكلفة على الإطلاق وفيما يلي تلك المقادير:

مقادير طبقة البسبوسة:

ثلاثة أكواب ونصف من دقيق السميد.

كأس إلا ربع من السمنة المذابة.

كأس من الحليب.

كأس من السكر.

ملعقتان كبيرتان من جوز الهند.

مقادير طبقة الكنافة:

كأس وربع من الكنافة.

ربع كأس من السكر البودرة.

نصف كأس من السمنة المذابة.

مقادير الشربات:

كأس من المياه.

كأس من السكر.

عصرة ليمونة.

مقادير الحشوة والتزيين:

كريم شانتيه.

مسكرات مطحونة.

كراميل.

شوكولاتة سائلة.

خطوات تحضير المدلعة:

يتم تحضير المدلعة باتباع الخطوات الآتية:

أولًا يتم تحضير البسبوسة من خلال خلط كلًا من السميد والسكر وجوز الهند مع بعضهم البعض ثم يتم الفرك باليدين جيدًا ثم يتم إضافة كلًا من الحليب والسمنة ويتم التقليب. بعد ذلك يتم الحصول على صينية مبطنة بورق الزبدة ثم يتم دهنها بالسمنة ثم يتم إضافة خليط البسبوسة ويتم التوزيع ثم يتم إدخالها إلى فرن مسخن من قبل ليتغير لونها إلى اللون الذهبي. القيام بتحضير الشربات من خلال الحصول على إناء ويتم خلط فيه كلًا من السكر والمياه ثم يتم وضعه على النار وتركه لحين أن يغلي ثم يتم رفعه عن النار مع إضافة الليمون. القيام بإضافة كمية من الشربات إلى البسبوسة وتركها جانبًا. يتم تحضير الكنافة ثم يتم تكسيرها ثم إضافة السكر البودرة والسمن مع التقليب. الحصول على صينية مبطنة بورق الزبدة ثم تدهن بالسمن ثم يتم وضع خليط الكنافة ثم يتم إدخالها إلى الفرن لحين أن يتغير لونها إلى اللون الذهبي ثم يتم إضافة كمية الشربات. القيام باستخدام أطراف ورق الزبدة ثم يتم إخراج الكنافة من الصينية ثم يتم وضعها في طبق التقديم ثم يتم وضع كمية من الكريم شانتيه ويتم توزيع المكسرات عليها. يتم وضع البسبوسة ثم طبقة من الكريم شانتيه ثم الكريم كراميل ثم التزين بالشوكولاتة. يتم وضعها في الثلاجة لفترة ١٥ دقيقة وتقدم بارده.

ولا تقتصر الإفادة من مقالنا هنا على طريقة عمل المدلعة فقط ولكن سوف يتم طرح الكثير من الوصفات والاكلات تباعا في هذا المقال، حتى يكون من السهل جدا واليسر على ربات البيوت تنفيذ اى وصفة من وصفات هذا المقال.

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طريقة عمل هريسة السميد:

تعتبر هريسة السميد نوع من انواع الحلويات التي يتم صنعها في المنزل ولا تحتاج إلى الكثير من الوقت والجهد فمكوناتها سهله وبسيطه للغايه

مكونات هريسة السميد:

كيلو ونصف من السميد. كوب ونصف من السمن. كيلو سكر ناعم. ٤ بيضات. رشة فانيليا. كيس بيكنج بودر. كوب ونصف من اللبن الرايب.

طريقة الاعداد:

يتم في هذه الطريقه اتباع اسهل الطرق للحصول على اعلى نتيجه ويتم ذلك باضافه كل المكونات الى بعضها اللبن وكيس البيكنج باودر ورشه الفانيليا وكوب السمن والسميد.

بعد ان يتم خلط كل هذه المكونات مع بعضها البعض يتم فرد جميع المكونات في صب مربع ثم يتم رش القليل من السمسم على وجه هذه الهريسه ويتم إدخال الصاج في النار ثم يتم الانتظار قليلا حتى يتم تغيير احرف الصاج وبهذا تكون قد نضجت من الاسفل ويتم وضعها على رف في الفرن وتخرج ويصب عليها الشربات.

طريقة عمل الكنافة بالقشطه:

يتم في هذه الطريقة استخدام الكنافة لعمل أحد انواعها اللذيذة وهى كنافة القشطه ويتم استخدام القشطه الطبيعيه وذلك لاحتوائها على الكثير من الدهن الصحي.

المكونات:

كيلو من الكنافة الناعمه.

كوب من السكر الأبيض الناعم.

كوب ونص من السمن المذاب.

قشطه لباني.

طريقة العمل:

يتم فرد الكنافة في الصينية بعد ان يتم دهان كل اجناب واعرف الصينيه بالسمن ويتم وضع الكنافة في الصينية ويتم فردها وإضافة القشطه اليها.

يتم إضافة الطبقة العاليه من الكنافه ويصب عليها السمن المذاب وتترك في الفرن لمده ١٠ دقائق مع متابعه تغيير لونها.

وها نحن الان قد قمنا بعرض بعض الاكلات والحلويات الصحيه المنزليه التي يتم تجهيزها بداخل مطبخ المنزل وتغنيك عن الذهاب الى المحلات الخارجيه وبهذه الطريقه طمني سلامتك وسلامه اهل البيت للحصول علي اكلات صحيه محاضره بداخل المنزل واهتم الابتعاد كليا عن الاكل المحضر خارج المنزل لضمان نظافته وجودته وشكرا جزيلا لكم.

طريقة عمل الكنافة الاصابع:

تتميز الكنافة الاصابع بانها من أحد انواع الكنافة المتداولة في الشرق الأوسط وهي تتميز بكثير من المميزات عن انواع الكنافة الاخري بكثير من المميزات منها سهولة تجهيزها كثره المكونات المتواجده في الأسواق المختلفة

ويمكن تجهيزها باستخدام شرايط طويله من الكنافه ويتم وضع الحشو بداخلها وتلف على بعضها على شكل رول ويوضع معها المكسرات.

يتم رص اعواد الكنافة داخل الصينيه ويصب عليها السمن المذاب وتوضع في الفرن مع استمرار المتابعه.

كنافة نابلسية وطريقة عملها:

تعتبر الكنافة النابلسية من احد انواع الكنافة التي يتم استخدام الجبن فيها لإعطائها المذاق المالح مع المذاق الحلو في نفس الوقت وذلك يتم عن طريقه تجهيز الكنافة كما يتم شرحها في الطرق السابقة ولكن يتم وضع حشو لها من الكبد ويمكن اختيار الجبنة كان نوع من انواع الجبن الشيدر او الجبن القريش وتوضع في الفرن ويتم سقيها بالشربات.