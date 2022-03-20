نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحويل كيس مكرونة واحد لمقرمشات الدوريتوس وعمل سناكس شيبس ايضا في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك الكثير من الوصفات التي تتطلب لإعدادها الكثير من الوقت والجهد وايضا تحتاج إلى بعض المكونات التي من الممكن ان تكون مكلفه وباهظة الثمن، لذلك نتوجه اليك عزيزتي ربه المنزل للاطلاع على إحدى الوصفات السحرية التي من الممكن تقديمها كسناكس بين الوجبات، وذلك لأنها سهله الصنع والتحضير وتعتبر ذات مذاق جيد ورائع جدا ويحبها الاطفال كثيرا.

وهنا وفي مقالنا هذا سوف نتعرض معك إلى أحد الطرق الصحيه التي تساعد على نمو أطفالنا نمو صحي وذلك لاستخدامنا في هذه الطريقة مكونات صحيه على صحه الصغار والكبار فيجب اتباع نفس الطرق بالترتيب ويجب ايضا قرأة المقال للنهاية وذلك نظرا لما يحتويه هذا المقال من وصفات أخرى فهيا بنا نتابع هذه الطرق معا.

طريقة تحويل المعكرونة إلى شيبس

اولا تعتبر هذه الطريقة من أسهل طرق صنع وجبه لذيذة وجميله ولذلك يجب معرفة مكونات هذه الوصفة، وتتميز مكونات هذه الوصفه بعدد كبير من المميزات والتي تساعد ربات البيوت على ان توفر لهم الكثير من الأمور السهله والبسيطه.

مكونات الوصفة

• كيس من المكرونة ذات جودة عالية

• مقدرا ربع كوب من زيت الذرة

• فلفل اسود

• ملح طعام على حسب الرغبة

• القليل من الكمون

• طعم الجبنة الرومي

• طعم الفلفل الحلو

طريقة التحضير

1. يتم اولا إفراغ محتويات كيس المكرونة في طبق مخصص لفحص حبات المكرونة السليمة عن الحبات المكسورة.

2. يتم وضع نصف كمية الزيت في مقلاة على نار هادئة ويفضل ان تكون المقلاة من الأنواع التي لا تساعد على الالتصاق.

3. يتم وضع المعكرونة في المقلاة ويتم تقليب حبات المكرونة باستمرار حتى لا يتم حرقها في الزيت

4. يتم إخراج المكرونة بعد ان يتم تلقيها جيدا وتوضع على مناديل المطبخ حتى يتم امتصاص الزيت الزائد في المعكرونة.

5. تترك لتبرد جيدا ثم يتم رش الملح والكمون والفلفل الاسمر.

6. يتم رش النكهات المحببة من المطعم السابق زكرها في المكونات.

7. توضع في اطباق التقديم وللتزين يتم رش القليل من البقدونس عليها.

8. من الممكن ان يتم وضع الجبنة التركي المبشور عليها بعد إخراجها من الزيت مباشرة.

9. يفضل استخدام زيت الذرة لأنه من أحد الزيوت الخفيفة على المعدة، ولا يسبب مشاكل في الهضم.

مميزات مثل هذه الأكلة السريعة

1. لا تحتاج إلى الكثير من الوقت لأعدادها لأنها لا تتطلب اكثر من ١٠ دقائق للوجه الواحدة

2. لا تحتاج إلى مكونات غاليه الثمن بل مكوناتها في محتوى المنزل.

3. تعتبر وجبه سريعة ورخيصة ويسهل اعدادها في أي وقت

4. لها طعم رائع جدا يحبه الكبار قبل الصغار.

5. من الممكن تناولها في أي وقت من اوقات اليوم.

6. تعتبر وجبه صحيه للكبار والصغار.

وهناك بعض الأفكار الأخرى التي من الممكن ان يتم إدخالها إلى مثل هذه الوجبات كى تساعد على التغيير في الشكل والطعم ومنها إضافة بعض التغييرات مثل تغيير طعم المكرونه بوضع القليل من القرنفل عليها، ويمكن أيضا إضافة بعض انواع اللحم المفروم الخفيف الدهن كل هذه افكار تساعد على التغيير.

هناك ايضا بعض الافكار التي من الممكن ان يتم اضافتها المكرونه بعد تحويلها الى بطاطس شيبس لتجعل طعمها احلى والذ وذلك بان يتم وضع انواع مختلفه من الاطعم المختلفه التي تعطي الشيبس الطعم والشكل اللذيذ ومن هذه الاطعم

1. طعم الجبن الفرنسي

2. طعم التوابل المكسيكيه

3. طعم الكباب

4. طعم اللحمه المشويه.

وهناك أيضا بعض المقبلات التي من الممكن ان يتم وضعها بجانب أكلتها تساعد على جمع الكثير من الأطعم اللذيذة والاغنية بالكثير من الفيتامينات والبروتين النباتي ومنها وضع القليل من اللحم المفروم، وايضا يمكن وضع بعض من لحم الستيك بجانبها فمع مثل هذه الطرق يمكن تكون مائده كامله من ألذ الوجبات السهله والخفيفة.

هناك بعض الطرق التي من الممكن استخدامها لتغيير مذاق المكرونه من المذاق الحادق الى المذاق الحلو وذلك باتباع بعض الطرق التي من الممكن استخدامها في المطبخ البسيط ومن هذه الطرق ما ياتي:

طريقة عمل السناكس الحلو:

يتم تجهيز المكرونه بنفس الطريقه السابقه في المقال ويتم تجهيزها بعد تحميرها في الزيت ثم يتم وضعها في مناديل لامتصاص الزيت.

يتم بعد ذلك تكسير المكرونه لتكون قطع صغيره ويتم اضافه بعض الاضافات عليها حتى يتحول مذاقها من المذاق المالح الى المذاق الحلو.

يتم بعد ذلك وضعها في طبق التقديم و يتم اضافه القليل من السكر البودره اليها و يمكن اضافه القليل من النكهات مثل نكهات القرفه والكاكاو.

حلوي العيش البلدي

يتم في هذه الوصفة استخدام العيش البلدي في عمل نوع من انواع الحلويات المصريه القديمه فهيا نعرف طريقة اعدادها.

اولا يتم تقطيع عدد ٢ رغيف بلدي إلى قطع صغير

يتم بعد ذلك وضع قطعة من السمن البلدي في مقلاة.

ثم يتم وضع العيش فيها ويضاف القليل من الماء اليه.

طريقة عمل المكرونة الايطالية:

في هذه الطريقه يتم استخدام عدد اثنين اكياس من اكياس المكرونة لعمل وجبه واحده تكفي فرد واحد.

المكونات:

عدد حبتين من الطماطم الطازجه فصين توم نصف بصلة ملعقتين من زيت طعام ذره فلفل اسمر رشه كمون وقليل من الملح

طريقة التحضير:

اولا يتم تقشير فصين الثوم ثم يتم تقطيعها وفرمها الي قطع صغير باستخدام سكين المطبخ، ويتم أيضا بعض تقطيع حبات الطماطم إلى مربعات صغيرة ويضاف القليل من الملح عليها.

تجهز البصل وتقشيره ويتم فرمة في وعاء بلاستيكي صحي ويجب عزيزتي الانتباه جيدا لشفرة السكين الحادة.

يتم مزج المكونات السابق ذكرها ووضعها في طاسة الطبخ ويتم التقليب عليها جيدا .

يتم تسخين ١لتر من الماء حتى يصل لدرجه الغليان باستخدام حلة كبيره ويتم وضع الماء فيها ويكون لها غطاء.

يتم وسكب الماء بعد ان يسخن تدرجيا الى الطاسة مع استمرار التقليب.

طريقة مكرونة البنة دجاج:

يتم اختيار نوع من انواع المعكرونة لاستخدام في هذه الاكله ويفضل استخدام نوع المعكرونة الأقلام.

يتم سلق المعكرونة في ماء به القليل من الملح وتترك حتى تتم السلق.

يتم تقطيع ريع كيلو من الدجاج الي قطع صغيره وتوضع في طاسه بها القليل من زيت الزيتون وملعقة ذبده.

يتم تسوية قطع الدجاج ويرش عليها الملح والفلفل الأسود.

يتم عمل حشو بنة الدجاج عن طريق إضافة الدجاج إلى القليل من البشاميل الجاهز ويتم التقليب جيدا ليتم عمل خليط متماسك من الحشو.

يتم عمل طبقة أولى في وعاء التقديم من المعكرونة ثم يتم خلط هذه الكمية ايضا بقليل من البشاميل الجاهز.

ثم يتم إضافة الحشو، وإضافة الطبقة العليا من المعكرونة.

طريقة عمل سناكس العيش البلدي:

في هذه الطريقة يتم عمل سناكس حلو الطعم عن طريق استخدام العيش البلدي لعمل حلوي يحبها الاطفال والكبار وتكون كلأتي:

مكونات سناكس العيش

٢ رغيف عيش بلدي

٤ ملاعق من السكر الناعم

ملعقتين من السمن البلدي

نصف كوب من الماء

طريقة التحضير :

يتم تقطيع العيش إلى قطع صغيره وتوضع في طاسة ويتم إضافة السمن اليها ثم يتم تقليب العيش في الطاسة جيدا ثم يضاف السكر اليها مع الاستمرارية في التقليب حتي يتم زوبان السكر مع العيش.

طريقة عمل سناكس لسان العصفور:

يتم في هذه الطريقة استخدام مكرونة لسان العصفور كنوع من انواع المكونات التي يمكن تشغيلها اما في الوصفات الحلوة أو الوصفات المالحة ولهذا قمنا باختيارك كأحد افضل انواع المكونات التي يمكن استخدامها في الكثير من انواع الاكلات فهيا بنا نتعرف على طريقة عمل سناكس لسان العصفور.

بنة السجق مع الجبن:

تعتبر بنة السجق من احد انواع المكونات والمعجنات الإيطالية التي اشتهرت الفترة الأخيرة ولاقت رواجا كبيرا كيفيه تصنيع فهي تعتبر من احد انواع الباستا الإيطالية.

و تكون طريقتها عن طريق سلق المكرونة في وعاء كبير، ويتم اضافه السجق اليها بعد ان يتم تتبيله ويتم اضافه البشاميل الى المكرونة و يتم حشوها بالذوق ويتم وضع الجبن الموتزاريلا على السطح او ممكن اضافه الجبن الشيدر.