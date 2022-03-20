نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكنافة النابلسية مع الجبن واسرار طريقتها السورية من اجل تجهيزها في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكنافة النابلسية تعتبر من أشهر الحلويات التي يشتهر بها شهر رمضان الكريم هي والقطايف وكانت الكنافة على مر السنين هي رونق شهر رمضان ودائما حاضرة على مائدة الإفطار يوميا على مدار ثلاثون يوم لا يخلو منزل من الكنافة طوال الشهر المعظم.

نبذة عن الكنافة النابلسيه

وتعددت وصفات وطرق عمل الكنافة وأصبحت موجودة طوال العام ولكن ظلت مرتبطة بالشهر الكريم شهر رمضان المبارك، وهناك أنواع كثيرة جدا من الكنافة فهناك الكنافة السوري والكنافة النابلسية والكنافة بالمانجو والكنافة بالنوتيلا وأنواع عدة لا حصر لها، واليوم سوف نتكلم عن الكنافة النابلسية، وهى نوع من الحلوى تشتهر بها بلاد الشام وخاصة مدينة نابلس الفلسطينية والتي تشتهر بهذه بعمل الكنافة النابلسية ويعمل رجال الأعمال في نشرها بفتح متاجر ومنافذ للبيع في معظم البلاد العربية.

مكونات عمل الكنافة النابلسية:

نصف كيلو من الكنافة.

10 معالق كبيرة من السمن السائل.

معلقة صغيرة من لون الطعام الصحي.

نصف كيلو من الجبنة النابلسية.

فستق للزينة.

شربات الكنافة.

طريقة تحضير الكنافة النابلسية:

نقوم بإحضار الكبة ونضع بها الكنافة ونفرمها فرما جيدا، ثم نحضر وعاء ونضع السمن ونضيف إلى السمن لون الطعام الصحي ونقوم بإذابة السمنة على نار متوسطة ونضيف إليها معلقة من الشربات.

نقوم بإحضار صينية ونقوم بدهنها جيدا ونضع بها نصف كمية الكنافة المفرومة، نضع الجبن النابلسية ثم نضع فوقها الصنوبر والفستق بعد طحنهم معا، ثم نضيف باقي كمية الكنافة المفرومة فوقهم.

ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية من ربع ساعة إلى نصف ساعة كاملة حتى نضمن ذويان الجبن ثم نخرجها ونقوم بقلبها على الوجه الأخر ونضع عليها الشربات ونرجعها مرة أخرى للفرن لمدة 10 دقائق على نار هادئة حتى تنضج تماما.

طريقة عمل الكنافة النابلسية بالقشطة: