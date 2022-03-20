من خلف جبال الأرز.. الكفتة اللبنانية اللذيذة جددي سفرتك في رمضان بأحلى طعم ومذاق مميز

الكفتة اللبنانية تعتبر من الأكلات المنتشرة في مصر، كما أن الموائد لا تخلو منها في المناسبات والعزائم المختلفة، وتعد الكفتة من الأكلات السهلة و السريعة التي يحبها الجميع و تفضلها الأم لسهولة عملها كما أن أطفالها يحبون تناولها، يمكن تقديمها مع العديد من الطبخات الأخرى، وهي أكله مميزة وشهية وذات طعم لذيذ، بجانب الفوائد الكبيرة التي تحتوى عليها بجانب المعادن الموجودة بها وإليك طريقتها.

الكفتة اللبنانية

يعد هذا النوع من الكفتة من أشهر أنواع الكفتة المحببة لدى الكثير من الناس، وفيما يلي سنقدم لكم طريقة عملها في المنزل.

مقادير كفتة لبنانية

نصف كيلو من اللحم المفروم.

ثلاث ملاعق كبيرة من البقدونس.

ربع ملعقة من القرنفل.

وربع ملعقة من القرفة.

ربع ملعقة صغيرة من النعناع المجفف.

ملعقتين كبيرتين من السماق.

وملعقة كبيرة من الشبت المفروم.

نقوم بإحضار السبع بهارات.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

ونصف ملعقة من الكزبرة المطحونة.

ملعقة كبيرة من الملح.

ونصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

حبة من البصل كبيرة الحجم.

طريقة عمل كفتة لبناني

أولا نقوم بإحضار اللحم المفروم، وضعيها في إناء متوسط الحجم.

بعد ذلك نقوم بوضع السبع بهارات على اللحم المفروم ونقلب جيداً.

ثم نضيف النعناع والكزبرة.

بعد ذلك نفرم البصلة فرماً جيداً، ونصفيها من الماء ونضعه في طبق جانبي.

ثم نضع البصلة على المكونات السابقة.

بعد ذلك نقوم بفرم البقدونس فرماً ناعماً ونضيفه إليهم.

ثم نضيف أيضاً السماق والكمون.

بعد ذلك نضع أيضاً الشبت بعد أن نقوم بفرمه.

ثم نضيف الملح والفلفل الأسود ونقلب قليلاً.

بعد ذلك نضيف القرفة والقرنفل.

ثم نقوم بخلط المقادير مع بعضها البعض جيداً.

بعد ذلك نقوم بإحضار أسياخ الكفتة.

ثم نقوم بتشكيل الكفتة على هيئة أصابع بعد أن نبلل اليد بماء البصل.

بعد ذلك نقوم بإحضار الشواية.

ثم نسخن الشواية جيداً.

بعد ذلك ندهن الشواية بكمية مناسبة من الزيت.

ثم نقوم بوضع الكفتة في الشواية على نار متوسطة.

بعد ذلك نقوم بشويها لمدة 20 دقيقة حتى تنتهي الكمية مع التقليب المستمر حتى تنضج.

ثم نحضر طبق التقديم ونزينه بالبقدونس، ثم نقوم بوضع الكفتة به.

بعد ذلك تقدم مع طبق من المكرونة أو الخبز الساخن.

فيما سبق قدمنا لكم كل ما هو متعلق بـ طريقة عمل الكفتة اللبنانية، وهي تعتبر من أشهى المشاوي كما أنها من أنواع الأكلات السريعة والسهلة كما ذكرنا لكم المكونات وطريقة تحضيرها وتقديمها أيضاً فإذا توفرت لديك المكونات قومي بعملها فوراً