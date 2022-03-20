نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لن تشتري الخبز بعد الآن.. طريقة عمل خبز الصاج بدون فرن ولا خميرة ب 3 مكونات فقط والطعم لذيذ ورائع في المقال التالي
خبز الصاج هو أحد انواع الخبز الشامية الأصل والتي انتقلت الي جميع الدول العربية ويتم استخدام خبز الصاج مع العديد من الوصفات منها الفراخ الشاورما او البطاطس السوري والاكلات الاخري, وعادة ما يتم الحصول على هذا الخبز جاهز من المحلات ولكن تكلفته تكون عالية, ولذلك نجد أن الكثير يبحثن عن طريقة لعمل خبز الصاج في البيت بسهولة بمكونات بسيطة دون الحاجة الي استخدام خميرة والانتظار حتى يتخمر العجين, وخلال مقالنا سنوضح طريقة تحضير خبز الصاج بسهولة في البيت وفي وقت قصير.
مقادير خبز الصاج
- كوب دقيق.
- نصف كوب ماء دافئ.
- ربع كوب حليب.
- معلقة ملح.
- معلقة حليب بودر.
- معلقة بيكنج بودر.
- معلقة سكر.
- معلقة زيت.
- الحشو المفضل.
طريقة إعداد خبز الصاج بسهولة
خبز الصاج هو أحد أنواع الخبزاللذيذة و البسيطة التي يمكن تحضيرها في البيت بمكونات سهلة وبخطوات سريعة دون استخدام الفرن والخميرة, ويتم تجهيزه كالتالي:-
- نخل الدقيق من الخطوات المهمة والازمة لنجاح الوصفة والحصول على القوم المناسب للعجينة واستخدام نوع دقيق عالى الجودة يجعل الخبز خفيف وهش.
- يوضع على الدقيق الملح والسكر والبيكنج بودر ويقلب كل منهم معا, و ويوضع عليهم معلقة الزيت.
- يتم اضافة الحليب بالتدريج مع التقليب وبعد ذلك تضاف الماء وتقلب المكونات, ثم نبدأ في العجن لمدة عشر دقائق وبعد ذلك تدهن العجينة بالزيت وتغطي وتترك ترتاح ساعة.
- بعد ذلك يتم تقسيم العجينة الي اجزاء صغيرة ويتم فرد كل جزء جيدا لتكوين قرص دائري متوسك السمك, وبعد الانتهاء من فرد كل العجين يتم وضع طاسة على النار ومن الأفضل ان تكون تيفال ويوضع بها معلقة زيت.
- يوضع الخبز في الطاسة ويترك حتى ينضح ويقلب على الوجه الاخر, وبعد ذلك يتم وضع الخبز في قطعة قماش نظيفة ويغطي حتى يظل طري لأطول فترة ممكنة.
- يتم وضع اي حشو في الخبز وفي الغالب ما يتم استخدامه مع شاورما الدجاج حيث توضع منها كمية داخل الخبز ويتم طي الخبز عليها ويحمر من الجهتين في طاسة.
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