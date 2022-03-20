لن تشتري الخبز بعد الآن.. طريقة عمل خبز الصاج بدون فرن ولا خميرة ب 3 مكونات فقط والطعم لذيذ ورائع

خبز الصاج هو أحد انواع الخبز الشامية الأصل والتي انتقلت الي جميع الدول العربية ويتم استخدام خبز الصاج مع العديد من الوصفات منها الفراخ الشاورما او البطاطس السوري والاكلات الاخري, وعادة ما يتم الحصول على هذا الخبز جاهز من المحلات ولكن تكلفته تكون عالية, ولذلك نجد أن الكثير يبحثن عن طريقة لعمل خبز الصاج في البيت بسهولة بمكونات بسيطة دون الحاجة الي استخدام خميرة والانتظار حتى يتخمر العجين, وخلال مقالنا سنوضح طريقة تحضير خبز الصاج بسهولة في البيت وفي وقت قصير.

مقادير خبز الصاج

كوب دقيق.

نصف كوب ماء دافئ.

ربع كوب حليب.

معلقة ملح.

معلقة حليب بودر.

معلقة بيكنج بودر.

معلقة سكر.

معلقة زيت.

الحشو المفضل.

طريقة إعداد خبز الصاج بسهولة

خبز الصاج هو أحد أنواع الخبزاللذيذة و البسيطة التي يمكن تحضيرها في البيت بمكونات سهلة وبخطوات سريعة دون استخدام الفرن والخميرة, ويتم تجهيزه كالتالي:-