نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نحت الكرش.. كوب واحد قبل النوم لنسف وحرق دهون الجسم والبطن هتخسي 20 كيلو في شهر بدون رياضة في المقال التالي

عمر شويل - جدة اشرببها في رمضان ٣٠ يوم لتخسيس البطن والكرش ، البطن والكرش من المشاكل التي تسبب الازعاج للعديد من الاشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد, وذلك لأن البطن والكرش تغير شكل الجسم, ويعتقد الكثير أنه لا يمكن التخلص من الدهون الزائدة المتراكمة في الجسم والتي تسبب العديد من المشاكل الصحية, ويبحث الكثير ممن يعانون من دهون زائد متراكمة في الجسم وخاصة الكرش والأرداف عن وصفة طبيعية يمكن استخدامها للتخلص من الوزن الزائد دون الحاجة لأتباع نظام غذائي معين, خلال مقالنا هذا سنوضح كيفية التخلص من الوزن الزائد والكرش بوصفة سحرية جبارة في رمضان خلال 30 يوم.

وصفة الكمون والقرفة لنسف الكرش والبطن في رمضان خلال 30 يوم

وصفة الكمون والقرفة من أفضل الوصفات التي تساعد في التخلص من اي دهون متراكمة في الجسم, يحول الجسم الي اداة حرق الدهون, وتساعد في تحسين عملية الأيض, وتعمل على تقليل الشهية وبالتالي تساعد في تناول كمية أقل من السعرات الحرارية, وتحتوي على العديد من الالياف التي تملاء المعدة وتعطي أحساس بالشبع لفترة طويلة, ويمكن تحضير الوصفة كالتالي:-

يتم وضع ليمونة شرائح في كوب ويوضع عليها معلقة من الكمون البودر.

يوضع على الخليط معلقة من القرفة وكمية من أوراق النعناع, ويوضع عليهم كوب من الماء.

يتم ترك الخليط يوم كامل في الثلاجة حتى تتجانس مكوناته ويتم تناوله بشكل يومي على الريق او قبل الافطار في رمضان.

طريقة التخلص من الكرش بسهولة بقشر الرمان

للتخلص من الوزن الزائد يمكن استخدام مشروب الرمان ولكن بجانب استخدام المشروب يجب تقليل تناول الطعام الذي يحتوي على نسبة كبيرة من السكر والدهون, والحرص على تناول الخضروات والفواكة, وشرب الماء بكمية كبيرة للتخلص من الدهون ويمكن استخدام قشر الرمان في عمل مشروب طبيعي كالتالي:-