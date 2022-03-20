نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكون في المنزل أقوي من السحر لعلاج شيب الشعر نهائيا في ساعة وبدون رجعه بديل طبيعي للصبغة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ظهور الشعر الأبيض في سن مبكر من أكثر المشاكل التي يعاني منها فئة كبيرة من الاشخاص وذلك بسبب العديد من العوامل منها التعرض للتوتر والقلق الزائد والتدخين بشكل مفرط ويمكن ان يظهر بسبب العوامل الوراثية, ويبحث الكثير عن بديل طبيعي للتخلص من الشعر الأبيض عن استخدام الصبغات الكيميائية التي تضر بالشعر بشكل كبير ويكون تأثيرها على الشعر مؤقت ويعاد ظهور الشعر الابيض بغزارة مرة أخري, وفي السطور القادمة سنوضح طريقة القضاء على شيب الشعر بشكل نهائي بطريقة طبيعية وفعالة في البيت.

طريقة التخلص من الشعر الأبيض بالملح نهائي بسهولة

الملح من المكونات التي تعمل على التخلص من الشعر الابيض حيث ان الخلطة تحتوي على العديد من الزيوت التي تغذي بصيلة الشعر وتساعد في التخلص من الشعر الابيض عن طريق تحفيز بصيلة الشعر لانتاج الصبغة المسئولة عن أكساب الشعر اللون الأسود, ويمكن تحضير الوصفة بالطريقة الآتية:-

يتم وضع معلقة من الملح ويوضع عليها معلقة من القهوة ويوضع معهم معلقة من الفازلين.

يتم وضع معلقة من زيت القرنفل ومعلقة من زيت الزيتون, وتقلب كل المكونات معا حتى يتكون كريم.

يتم وضع الخليط على الشعر بكل اجزاؤه ويترك على الشعر ويغطي الشعر بكيس بلاستيكي ويترك لمدة ساعتين على الشعر.

بعد ذلك يتم شطف الشعر جيدا بالشامبو المناسب لنوعه ويتم تكرار الوصفة بشكل يومي.

طريقة تحضير صبغة للشعر الأبيض طبيعية بالقرنفل في البيت

الصبغات الكيميائية تسبب تساقط الشعر ويكون تأثيرها على الشعر مؤقت وتسبب زيادة في معدل ظهور الشعر الأبيض مرة أخري, ولذلك يمكن استبدالها بوصفة القرنفل الطبيعية التي تحول الشعر الابيض الي اللون الطبيعي وتغذي الشعر ولا تسبب اي ضرر على الشعر, ويمكن تحضير خلطة القرنفل عن طريق وضع معلقة من القرنفل المطحون ويوضع عليها معلقة من الفازلين ومعلقة من الخل وتقلب كل المكونات معا وبعد ذلك يوضع على الشعر وبعد ذلك تترك عليه ثلاث ساعات ويمكن تركها ليلة كاملة على الشعر ويتم غسل الشعر بالماء الفاتر, واستخدام الوصفة مرة فقط كل أسبوع.