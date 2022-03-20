لبشرة منورة.. كريم طبيعي لتبييض اليدين والرجلين بياض الثلج خلال أيام

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كريم طبيعي لتبييض اليدين والرجلين، تعتمد خطوات تبييض وتفتيح اليدين والرجلين على عملية التقشير السطحي للتخلص من طبقات الجلد الميتة، وإزالة التشققات الجلدية والبقع السوداء التي تصيب جلد هاتين المنطقتين، ولذلك سوف نقدم لكم اليوم من خلال هذا النص التالي أقوى كريم طبيعي لتبييض اليدين والرجلين وتقشير الجلد وترطيبه بفاعلية كبيرة.
كريم طبيعي لتبييض اليدين والرجلين
بعد إجراء عمليات طويلة من البحث والتدقيق عن أفضل كريم منزلي مكون من مواد وأعشاب طبيعية لتقشير وتفتيح وترطيب اليدين والرجلين، تم التوصل إلى هذا الكريم بناءا على تجارب العديد من الفتيات والسيدات اللاتي استخدمن هذا الكريم الطبيعي وأشادوا بنتائجه الفعالة والمضمونة في تفتيح اليدين وعقل الأصابع وترطيب الكعب والقدمين، وهذه هي مكونات وخطوات أفضل كريم طبيعي لتبييض اليدين والرجلين:
مكونات الكريم
- ملعقتين كبيرتين من دقيق النشا.
- ملعقة صغيرة من عصير الليمون الحامض.
- ملعقة صغيرة من السكر الخشن.
- ملعقة من الماء الدافئ.
- ملعقة كبيرة من جل الصبار.
خطوات تحضير الكريم
- إحضار بولة صغيرة ثم يتم مزج النشا مع جل الصبار والماء الدافئ.
- إضافة السكر وعصير الليمون إلى البولة ثم تخلط المكونات مع بعضها جيداً.
- توزيع خليط الكريم على منطقة اليدين وعقل الأصابع ومنطقة القدمين ثم يترك لمدة عشرة دقائق.
- شطف اليدين والرجلين بالماء الفاتر ثم تجفف جيداً ووضع القليل من كريم المرطب.
كريم العسل والزبادي لتبييض اليدين والرجلين
كما يمكن استخدام هذا الكريم الطبيعي الفعال في دوره في تفتيح مناطق كثيرة من الجسم من أبرزها منطقة اليدين والرجلين والمكون من:
- ثلاثة ملاعق كبيرة من الزبادي التي يتم خلطها مع ملعقتين كبيرتين من العسل في بولة صغيرة.
- إضافة ملعقة من السكر البني وملعقتين من حبوب الشوفان إلى البولة، ثم تمزج المكونات مع بعضها.
- إضافة ملعقتين من زيت الزيتون للحصول على قوام كريمي متجانس وناعم.
- تدليك اليدين والرجلين بهذا الكريم برفق ويترك لمدة نصف ساعة، ثم يشطف الجلد بالماء الفاتر والغسول.
- تجفيف اليدين والرجلين من آثار الماء ثم يتم استخدام كريم مرطب للقدمين واليدين والاستمرار عليه بشكل يومي.
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