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يمكنك التعرف الآن على واحدة من الوصفات المعجزة للشعر وهي وصفة الثوم وزيت الزيتون، حيث أنه من المعروف أن لزيت الزيتون فوائد عظيمة للشعر ولحل مشاكله المختلفة لكن الثوم من المكونات الجديدة على الشعر والتي أحيانًا قد يستغربها البعض لأن الثوم له رائحة نفاذة وصعبة الخروج، ولكن بعد عدة تجارب وآراء الأشخاص التي قامت بتجربة الوصفة وُجد أن للثوم فعالية كبيرة جدًا في تنعيم الشعر وتطويله في وقت قصير تمامًا. وصفة الثوم وزيت الزيتون للشعر مكونات الوصفة:- ربع كوب كبير من زيت الزيتون.

ثماني فصوص من الثوم. طريقة التحضير والاستخدام:- قومي باتباع الخطوات التالية باستخدام المكونات حتى تطبقّي الوصفة على شعرك:- يجب أولًا أن تقومي بتقشير فصوص الثوم أولًا ثم قومي بوضعها بداخل المطحنة الكهربائية ثم أضيفي زيت الزيتون حتى تتجانس المكونات ويصبح لديك خليط أشبه بالمعجون.

قومي بغسل شعرك أولًا حيث أنه يتم تطبيقه على شعر رطب وقومي بدهن حوالي ثلاث ملاعق على شعرك من أول الجذور حتى الأطراف بكميات متساوية.

اتركيه الخليط على شعرك لمدة ساعة على الأقل ثم قومي بغسل شعرك جيدًا بالماء وشامبو خالي من الكبريت واستخدمي كمية كبيرة من الشامبو حتى تتأكدي من زوال رائحة الثوم من الشعر.

يمكنك تكرار الوصفة مرتين من كل أسبوع ولكن يجب التأكد من عدم وجود حساسية من شعرك ضد الخليط.

يجب الاحتفاظ بالخليط في علبة مغلقة في مكان بعيد عن أشعة الشمس الحارة. فوائد خليط الثوم وزيت الزيتون للشعر يعمل الثوم على تحفيز نمو الشعر بسهولة وتطويله بشكل صحي حيث انه يحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات الهامة لصحة الشعر.

كما يعمل الثوم مع زيت الزيتون على محاربة السموم والبكتيريا التي تضر الشعر لأنه غني بمضادات أكسدة قوية ومضادات للفطريات.

بينما زيت الزيتون يساهم في علاج مشاكل الشعر المتمثلة في التساقط الغير مبرر والشعر الخفيف والبصيلة الضعيفة.

يساهم المزيج في تنعيم الشعر إلى حد كبير ويحسن من كثافته كما أنه يحتوي على عناصر غذائية هامة وغني بالأحماض الدهنية المفيدة. عمر شويل - جدة اسرار الهنود.. ضعيها على شعرك 10 أيام لانبات وغزارة وتطويل الشعر الكل هيسالك عن السر - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اسرار الهنود.. ضعيها على شعرك 10 أيام لانبات وغزارة وتطويل الشعر الكل هيسالك عن السر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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