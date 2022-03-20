نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف تبييض اليدين في 10 دقائق بخلطة آمنة تساعد على تفتيح اليدين سريعا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تفتيح اليدين بطرق طبيعية وآمنة هذا ما سنتستعرضه اليوم مع زوارموقعنا ثقفني الكرام، فبعد تعرض اليدين والبشرة لعدة عوامل بيئية تتأثر سريعا بالعديد من المشاكل منها الاسمرار الحبوب والندوب والبقع وغيرها، ومن هنا تلجا اغلبية السيدات والفتيات لشراء الكريمات الباهظة والتي تعزم أنها تساعد في تفتيح البشرة ولكن نجد لها نتيجة عكسة على المدي الطويل، ولذلك نفضل دوما أن نقدم الوصفات والخلطات الطبيعية الأمنة على البشرة، حيث تعمل لوصفات الطبيعية على تقديم عناية فائقة للبشرة، وذلك يرجع لاحتوئها على مواد آمنة تغذي الجلد بعمق، ومن هذا المنطلق نتناول بالاسطر التالية في المقالة عدد من الخلطات المجربة في تبييض اليدين في يومين.

تبييض اليدين في يومين

الملح هو من أفضل ما يتم استخدامه كمقشر طبيعي آمن، حيث يقوم بدوره في ازالة الطبقة الرقيقة الميتة من على سطح الجلد، وحين خلطه ببعض من العناصر ةلمساعدة تحصلين على تفتيح فوري لليدين.

المكونات

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة من عصير الليمون.

الطريقة

نخلط الملح مع عصير الليمون ثم نأخذكمية من المزيج ونقوم بفرك اليدين بها مرارا وتكرارا لمدة دقيقتين على الأقل. نترك بعد ذلك المزيج على اليدين حتي مرور 15 دقيقة على الأقل. يشطف المزيج من على اليدين جيدا بالماء الفاتر، وتكرر العملية ثلاثة مرات في الأسبوع وسترين النتيجة بنفسك.

تبييض اليدين في 10 دقائق

يمكن تبييض اليدين في 10 دقائق من خلال خلطة عص ير الليمون والحليب مع ماء الورد تلك الخلطة المذهلة التي تساعد في تفتيح البشرة في غضون دقائق فقط تحصلين على بشرة بيضاء عددة درجات، كما يتم استعمال تلك الوصفة في مراكز التجميل وخاصة للعرائس قبل وضع الميكاب لجعل البشرة نضرة وحيوية.

المكونات

ملعقة من ماء الورد.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة من النشا.

طريقة الاستعمال

– نمزج المكونات جميعها جيدا جدا.

– نبدا بعملية التوزيع على الوجه واليدين والرقبة ايضا.

– نترك الخلطة على الوجه لمدة 10 دقائق.

– من بعد انتهاء المدة نشطف الخلطة بالماء الدافيء.

– يستحسن اتباع تلك الوصفة اربعمرات من كل اسبوع لنتيجة واضحة.