رمضان 2022.. فطائر البطاطس الهشه المغذية للسحور

فطائر البطاطس من الممكن تحضيرها في سحور شهر رمضان المبارك، حيث انها تتميز بالمذاق الجميل للغاية وقد تشتهر بهذه الوصفة العديد من الدول العربية، وهذه الوصفة شهية للغاية وتحتوي على قيمة غذائية عالية يحتاجها الجسم من أجل الشعور بالشبع خلال فترة الصيام، وقد تتكون هذه الوصفة من البطاطس بأنها تحتوي على مجموعة متنوعة من البهارات التي تجعل مذاقها شهي ومميز للغاية، ولهذا السبب فقد نتعرف معا على طريقة تحضير وصفة فطيرة البطاطس الغنية بالسعرات الحرارية التي يكون الجسم بحاجة إليها وهي خفيفة جدا على المعدة ويتم تحضيرها في الفرن.

خطوات تحضير فطائر البطاطس

يمكنك استخدام البطاطس البوريه في تحضير فطائر البطاطس من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة التي تجعلك تحصلين في النهاية على وصفة مميزة ذات مذاق جميل ومميز للغاية، وهذه المكونات متمثلة في النقاط التالية:

واحدة من البصل المقطعة قطع صغيرة.

يتم تحضير واحدة من الفلفل الأخضر والفلفل الأحمر وتقطع قطع صغيرة.

ومن ثم يتم تحضير حبتين من البطاطس المسلوقة.

وتحضير حفنة من الكبرة وحفنة أخرى من البقدونس ويتم فرمهم فرم ناعم

يتم تحضير التوابل المختلفة منها الفلفل الأسود والكمون والملح وملعقة من الثوم البودر.

خطوات تحضير فطائر البطاطس