فطائر الطاسة السريعة بثلاث مكونات فقط وبدون خميرة ولا فرن

فطائر الطاسة المقلية من الوصفات السهلة والسريعة التي لا تحتاج وقت طويل عند إعدادها في المنزل، فهي لا تحتوي على خميرة ولا تحتاج إلى فرن، ويمكنك إعدادها لأطفالك كوجبة عشاء سريعة وخفيفة بدلاً من الأكلات الجاهزة الغير مفيدة، ويتم حشو الفطائر بالجبن أو اللحم المفرومة أو البطاطس المسلوقة على حسب الرغبة، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم أسهل طريقة لعمل فطائر الطاسة المقلية بدون خميرة ولا فرن.

مكونات فطائر الطاسة

سنقدم لكم المكونات البسيطة اللازمة لعمل الفطائر بالمقادير المضبوطة التي تعطي أفضل النتائج، وهي كما يلي:-

4 كوب دقيق متعدد الاستعمالات (500 جرام).

2 كوب زبادي (400 جرام).

2 ملعقة كبيرة بيكنج بودر (20 جرام).

طريقة التحضير

يتم تحضير الفطائر بطريقة سهلة وسريعة كالتالي:-

ننخل الدقيق أولاً للتخلص من أي شوائب أو تكتلات. نضع كوبين من الزبادي وملعقتين كبيرتين من البيكنج بودر في إناء عميق ونقلب جيداً ثم نضيف أربع أكواب من الدقيق متعدد الاستعمالات بالتدريج مع التقليب بالملعقة ثم العجن باليد. نستمر في العجن حتى نحصل على عجينة متماسكة وناعمة، ثم نغطي العجينة لمدة عشر دقائق حتى يسهل فردها وتشكيلها. ثم نقسم العجينة إلى قطعتين على سطح مرشوش بالدقيق، ونفرد كل قطعة بشكل دائري. باستخدام قطاعة دائرية الشكل نقسم العجينة بعد فردها إلى دوائر صغيرة. ندهن أطراف دوائر العجين بالماء ثم نحشيها بأصابع صغيرة من الجبنة الشيدر ( يمكن حشوها باللحمة المفرومة أو البطاطس المسلوقة أو أي نوع جبن مفضل). نطبق الدوائر ونضغط على الأطراف بشوكة حتى لا تخرج منها الحشوة أثناء القلي. نقلي الفطائر في زيت ساخن على حرارة متوسطة مع التقليب حتى تأخذ لون ذهبي من الجانبين. ثم نخرج الفطائر على مناديل مطبخ لامتصاص الزيت الزائد، ثم تقدم بألف صحة وعافية.

حشوة اللحمة المفرومة

يمكنك حشو فطائر الطاسة بأكثر من حشوة ومنها حشوة اللحمة المفرومة التي سنقدم لكم مكوناتها وطريقة تحضيرها فيما يلي:-

المكونات

بصلة مفرومة ناعم.

ربع كيلو لحمة مفرومة.

ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة معجون طماطم.

توابل (ملح، فلفل أسود، بابريكا، كمون، كزبرة مطحونة).

ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.

طريقة التحضير

نسخن طاسة ونضع بها ملعقة كبيرة زيت ثم نضيف بصلة مفرومة ناعم مع التقليب حتى يذبل البصل ثم نضيف ربع كيلو من اللحمة المفرومة ونقلب لمدة عشر دقائق. نضيف ملعقة صغيرة من الثوم المفروم وملعقة صغيرة من الملح، ونصف ملعقة صغيرة من (الفلفل الأسود، بابريكا، كمون، كزبرة جافة) وملعقة صغيرة من معجون الطماطم ونقلب المكونات ثم نطفئ النار ونضيف ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.

حشوة الدجاج والجزر

المكونات

بصلة مفرومة.

1 جزر مبشور.

1 فلفل مقطع ناعم.

نصف كيلو دجاج مفروم.

توابل (ملح ، فلفل أسود، بودرة ثوم وزنجبيل).

ملعقة كبيرة صويا صوص.

طريقة التحضير