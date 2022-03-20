للنساء احذري.. تخزين الثوم بهذه الطريقة يسبب امراض خطيرة اعرفى الطريقة الصحيحة

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للنساء احذري.. تخزين الثوم بهذه الطريقة يسبب امراض تخزين الثوم واحد من الأمور التي تقوم بها الكثير من السيدات من أجل الاحتفاظ به في المنزل أطول وقت حتى يتم استخدامه في تحضير الاكلات المختلفة ويتم تناوله من اجل الاستفادة من القيمة الغذائية التي يحتوي عليها، وهذا حيث أن الثوم من الخضروات الأساسية التي يجب أن تتواجد في كل منزل لكثرة استخداماته، فقد نتعرف في هذا المقال على طريقة تخزين الثوم بالشكل الصحيح بدلا من أن يتم تخزينه بطريقة خاطئة وتتعرض إلى الإصابة بالأمراض المختلفة التي تؤثر على الصحة بشكل واضح.
مخاطر تخزين الثوم المفروم
- قد ينتج عن تخزين الثوم المفروم الإصابة ببعض الامراض الخطيرة التي تؤثر على الصحة.
- حيث يكون الجسم معرض إلى الإصابة بنمو البكتيريا الخطيرة في الصخة وبالتحديد بكتيريا الكلوستريديوم.
- وهذا لأنها قد تسبب التعرض إلى التسمم الغذائي.
- وقد يكون هذا نتيجة وجود مادة الأليسين التي تساعد في نمو البكتيريا .
- فيجب تجنب تخزين الثوم المفروم في الثلاجة حتى لا يتعرض الجسم إلى الاضطرابات الصحية المختلفة.
طريقة تخزين الثوم المفروم بشكل صحيح
- من الأفضل أن يتم تخزين الثوم المفروم بطريقة جيدة حتى لا يتعرض إلى تراكم البكتيريا والسموم في الثوم.
- وهذا يتم من خلال وضع ملعقة من الملح وملعقة من خل التفاح مع ملعقة من زيت الطعام ومن ثم وضع الثوم فيها.
- ويحفظ في الفريزر حتى لا يتسبب في نمو البكتيريا والمكروبات المختلفة فيه,.
- وبالتالي لا يسبب التعرض للإصابة بالتسمم الغذائي.
طريقة تخزين الثوم حبيبات سليمة
- من الممكن أن يتم تخزين الثوم كحبيبات سليمة يتم تقشيرها من الطبقة الخارجية الموجودة عليها.
- وتحضير برطمان محكم الغلق ومن ثم يتم وضع الحبيبات في داخله ويتم غلقه جيدا.
- ومن ثم يتم وضعه في الفريزر حتى يمنع نمو البكتيريا عليه.
- فقد تساعد هذه الطريقة في المحافظة على حبيبات الثوم بحالتها التي تكون عليها.
- حتى يتم استخدامها في تحضير الطعام في أي وقت على مدار اليوم.
- حيث يتم اخراج حبيبات الثوم من الفريزر ومن ثم وضعها حتى تتخلص من الثلج.
- ومن ثم يتم استخدامها بالطريقة العادية في تحضير الطعام.
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