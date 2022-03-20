مكون رخيص معلقه منه لإزالة الشعر الزائد من الوجه والجسم وتبيض فوري من اول استعمال

مكون رخيص معلقه منه لإزالة الشعر الزائد من الوجه والجسم تعرفي على طريقة استخدام الفازلين لإزالة الشعر الزائد من الوجه والمناطق المختلفة في الجسم، فالشعر الزائد أحد المشاكل المزعجة التي نعاني منها جميعًا ولا بد من إزالتها، من الوسائل الشائعة في إزالة الشعر الزائد هي طريقة الليزر ولكنها من الطرق المكلفة ولا تستطيع كل فتاة تحمّل تكلفتها وطريقة السويت ولكنها مؤلمة نوعًا ما، أما وصفتنا اليوم بواسطة كريم الفازلين الطبي يمكنك إزالة شعر جسمك ووجهك الزائد بدون ألم ويقوم بإزالته من الجذور تمامًا.

طريقة استخدام الفازلين لإزالة الشعر الزائد

مقادير الطريقة: –

ملعقة من الحمص المطحون كبيرة الحجم.

نصف ملعقة من كريم الفازلين الطبي والكركم المطحون.

أربع ملاعق من الحليب السائل.

طريقة التحضير والاستخدام: –

قومي بإضافة المكونات الثلاثة السابقة عدا كريم الفازلين في وعاء مناسب وقلبي المكونات جيدًا حتى تتجانس.

بعد ذلك أضيفي الفازلين إلى الخليط وقومي بتقليبه مع المكونات جيدًا واشطفي المنطقة المراد إزالة الشعر الزائد منها.

افردي طبقة سميكة من الخليط على منطقة الشعر الزائد في نفس اتجاه نمو الشعر واتركيه على المنطقة لمدة ربع ساعة على الأقل.

عند إزالة الخليط من على المنطقة يجب إزالتها في عكس اتجاه نمو الشعر حتى يتم إزالته من الجذور تمامًا وتزيد فترات نموّه مرة أخرى.

بعد ذلك اشطفي المنطقة التي قمتي للتو بإزالة الشعر الزائد منها بالماء الدافئ ثم قومي بترطيبها جيدًا حتى لا تلتهب.

الأضرار الجانبية من استخدام الفازلين للقضاء على الشعر الزائد

بالرغم من فوائد الفازلين لإزالة الشعر إلا أن هناك بعض الأضرار الجانبية من استخدامه والتي تتمثل في كل مما يلي:-