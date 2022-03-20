7 نصايح هندية هتساعدك تحافظي على شبابك وصحتك

في الوقت الحالي في طرق كتير للعناية بجمالك وصحتك ، ولكن الهنود دايما عندهم اسرار جمالية كتير وبيحاولوا يدورا على المصدر الاساسي لاي حاجة ، واللي بيشمل مشاكل الهضم ، لان مشاكل المعدة ممكن تأدي لامراض تانية ، بما فيها مشاكل الجلد والشيخوخة المبكرة ، والنهاردة في بنات حوا جمعنالكم 7 نصايح هندية للحفاظ على شبابك وصحتك بشكل افضل.
نصايح هندية للحفاظ على شبابك وصحتك:
1- اتجنبي شرب ماية كتير بعد الوجبات مباشرة:
علم الايورفيدا الهندية بينصح بتجنب شرب الماية قبل وبعد الوجبة عى طول ، لانه لو شربتي قبل الاكل على طول ، ده ممكن يخفف سوائل المعدة المسؤولة عن الهضم ، اما لو شربتي بعد الاكل على طول ، ده ممكن يأثر على حالة الاكل في المعدة بشكل مباشر ، ولو الهضم مش كويس ، ده ممكن يأدي لمشاكل الجلد وحتى للسمنة ، عشان كده المتخصصين بينصحوا بمدة 30 دقيقة قبل وبعد الوجبات لشرب الماية.
2- الاطعمة اللي المفروض تدخليها في نظامك الغذائي:
الهنود بينصحوا ان الوجبة تكون متوازنة وتتكون من كل الاذواق او الاطعمة الستة ، وهما الطعم الحلو, الملح, الحامض, المر, اللاذع, والقابض ، ده هيساعد على تحسين مناعتك.
3- استهلكي معلقة سمنة كل يوم:
السموم هي غالبا بتكون سبب الحساسية ، والهنود بينصحوا باستهلاك السمنة لانها بتقضي على معظم السموم ، عشان كده النصيحة انك تضيفي معلقة سمنة لوجبتك ، السمنة مش بتحتوي على نفس مستويات بروتينات الالبان زي الزبدة ، عشان كده الاشخاص اللي مش بيتحملوا منتجات الالبان يقدروا يعتمدوا على السمنة.
4- استهلاك الزنجبيل, الكمون, الفلفل الاسود لمكافحة الحساسية:
حسب علم الايورفيدا ، تدفئة التوابل بتساعد على تحسين عملية الهضم ، بالاضافة كمان ، انها بتساعد في القضاء على الحساسية عن طريق تحسين جهاز المناعة عندك ، ممكن تضيفي الزنجبيل للشاي وشربه كل يوم عشان توصلي لافضل النتايج ، وتدخلي الكمون والفلفل الاسود في اكلاتك.
5- تجنب الاطعمة الباردة:
الدكاترة الهنود بينصحوا بتجنب الاطعمة الباردة والمصنعة ، لانها بتكون اكتر صعوبة في الهضم وممكن تأدي لتكون السموم.
6- اتجنبي اللبن الرايب بالليل:
الاشخاص اللي بيعانوا من الحموضة, او ارتجاع الحمض, او عسر الهضم بننصحهم يتجنبوا الزبادي او اللبن الرايب بالليل ، والسبب انه ممكن يسبب الامساك لما نظام الجسم يكون جاهز للنوم ، الافضل اكله اثناء النهار.
7- اصحي قبل شروق الشمس بساعتين:
ابسط طريقة لحياة صحية ، حسب نصايح الدكاترة الهنود ، هيي ترتيب الروتين اليومي بشكل صح ، وده بيشمل الصحيان من النوم قبل شروق الشمس بساعتين ، بالاضافة لاكل الوجبات في الوقت المناسب والنوم في وقت محدد كل يوم.
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