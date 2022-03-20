أفضل طريقة عمل السحلب في البيت احلي من الجاهز

يعد السحلب أحد افضل المشروبات الساخنة التي ترتبط ارتباط وثيق بفصل الشتاء فهناك الكثير من الأشخاص يرغبون في تناولها في الشتاء لكونه يساعد في امداد الجسم بالطاقة ويشعر الشخص بالدفيء، ويشتهر مشروب السحلب في العديد من الدول العربية أبرزها مصر والعديد من الدول الأخرى، كما ان السحلب يحتوي علي الكثير من الفوائد والعناصر الغذائية الرائعة التي تفيد الجسم كما انه يمتلك طعم ومذاق مميز وبالتالي اصبح من اكثر المشروبات المفضلة لدي الفتيات والرجال والأطفال، ونقدم لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني أفضل طريقة تساعد كل سيدة في عمل السحلب في البيت افضل من الجاهز.

طريقة عمل السحلب في البيت

قبل ان ننتقل معكم لطريقة عمل السحلب في البيت سوف نعرض لكم أهم الفوائد التي يمتلكها مشروب السحلب فهو يمتلك مجموعة كبيرة من الفوائد التي يمكنك معرفتها وقد تزيد من حبك لهذا المشروب الرائع والمميز ومن أهم هذه الفوائد ان السحلب مفيد جداً للأطفال ويساعد في بناء العظام كما انه يساعد في خفض مستويات ضغط الدم المرتفع وليس ذلك وحسب بل ان مشروب السحلب يساعدك في القضاء علي القلق والتوتر نهائيًا.

لم تنتهي فوائد مشروب السحلب علي ذلك بل انه يمتلك عدد كبير من الفوائد التي تجعله من اهم وافضل المشروبات الساخنة ومن المميزات الأخرى في هذا المشروب انه يساعد في تقوية الجهاز المناعي وينشط الدورة الدموية ويعالج الاسهال وكافة مشكلات القولون التي يعاني منها عدد كبير من الرجال والسيدات، واذا كنت تعاني من ضعف الوزن والنحافة فسوف يساعدك مشروب السحلب علي زيادة وزنك وهو مشروب ضروري ومفيد للغاية للمرأة الحامل فهو يحتوي علي نسبة عالية من الكالسيوم ويساعد السيدة في التخلص من مشاكل الرحم مثل النزيف.

طريقة عمل السحلب مثل الكافيهات

المكونات:

ثلاث أكواب من الحليب السائل.

1ملعقة ونصف صغيرة من النشاء.

1 ملعقة من السحلب.

نصف كوب من السكر أو حسب رغبتك.

1 ملعقة كبيرة ونصف من الفانيليا.

قرفة مطحونة حسب رغبتك بشكل اختياري.

جوز هند مبشور حسب رغبتك.

يمكنك استخدام مكسرات مبشورة حسب الرغبة.

طريقة التحضير: