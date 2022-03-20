اصنعي بنفسك الجبنة الرومي المنزلية بأقل التكاليف

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تعد الجبنة الرومي هي نوع من الأجبان المصنعة من حليب البقر أو الجاموس، وهي من أنواع الجبن اللذيذة والشهية التي يفضلها الكثير من الأشخاص، كما لها فوائد عديدة، وحيث تحتوي على الكثير من العناصر، وتتمتع بالفوائد الصحية العديدة، فهي تحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم، وتساعد في الحفاظ على صحة العظام والأسنان، كما تساعد الجبنة الرومى فى الحفاظ على صحة الجسم بشكل عام لإحتوائة على نسبة كبيره من فيتامين ب، وحيث يفضل تناولها الكثير من الأشخاص وخاصة الأطفال في سندوتشات المدراس، سوف نتعرف الآن على طريقة عمل الجبن الرومي بطريقة مضمونة وبخطوات بسيطة ومميز في المنزل، ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل الجبنة الرومي
المكونات:
- كيلو جرام من الحليب كامل الدسم.
- حبة واحدة من البطاطس مسلوقة ومهروسة.
- علبة واحدة من الزبادي.
- ثلث كوب من الماء مثلج.
- معلقة واحدة كبيرة من الفلفل الأسود حصى.
- ملعقة صغيرة من الملح شاش.
- أثنين ملعقة كبيرة من القشطة.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولي قومي بإحضار وعاء كبير ثم ضعي فيه كيلو جرام من الحليب ثم بعد ذلك نترك الوعاء على النار حتى يغلي الحليب وبعد ذلك نضيف علبة واحدة من الزبادي للحليب ونقلب المزيج لمدة خمس دقائق يميناً ويساراً حتى يختلط الزبادي بالحليب.
- الخطوة الثانية قومي بإضافة ملعقة صغيرة من الملح شاش مع ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود والماء ونستمر في تقليب المزيج جيداً ثم بعد ذلك نضيف البطاطس المهروسة مع أثنين ملعقة كبيرة من القشطة ونستمر في التقليب حتى تتجانس كل المكونات مع بعضهم البعض ثم قومي بإحضار مصفاة وقومي بتبطينها بالشاش ثم نسكب فيها خليط الحليب ونتركها لمدة 12 ساعة.
- الخطوة الثالثة بعد مرور الوقت قومي نرفع الخليط من الشاش ونضعه في شاش اخر مع الضغط عليه بثقل ونتركه لمدة 12 ساعة اخري نكرر نقل الخليط إلى شاش نظيف بعد تركه لمدة 12 ساعة أربع مرات حتى يتماسك الخليط وتتكون الجبنة الرومي ثم بعد ذلك نحتفظ بالجبن الرومي في الثلاجة لحين وقت الاستخدام وبعد ذلك أصبحت الجبنة الرومي جاهزة للتقديم إلى أفراد الأسرة.
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