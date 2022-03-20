اصنعي بنفسك الجبنة الرومي المنزلية بأقل التكاليف

تعد الجبنة الرومي هي نوع من الأجبان المصنعة من حليب البقر أو الجاموس، وهي من أنواع الجبن اللذيذة والشهية التي يفضلها الكثير من الأشخاص، كما لها فوائد عديدة، وحيث تحتوي على الكثير من العناصر، وتتمتع بالفوائد الصحية العديدة، فهي تحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم، وتساعد في الحفاظ على صحة العظام والأسنان‎‏، كما تساعد الجبنة الرومى فى الحفاظ على صحة الجسم بشكل عام لإحتوائة على نسبة كبيره من فيتامين ب، وحيث يفضل تناولها الكثير من الأشخاص وخاصة الأطفال في سندوتشات المدراس، سوف نتعرف الآن على طريقة عمل الجبن الرومي بطريقة مضمونة وبخطوات بسيطة ومميز ‏في المنزل، ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل الجبنة الرومي

المكونات:

كيلو جرام من الحليب كامل الدسم .

حبة واحدة من البطاطس مسلوقة ومهروسة .

علبة واحدة من الزبادي .

ثلث كوب من الماء مثلج .

معلقة واحدة كبيرة من الفلفل الأسود حصى .

ملعقة صغيرة من الملح شاش .

أثنين ملعقة كبيرة من القشطة .

طريقة التحضير :