نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعملي المدلعة بكل بسهولة وبمكونات من مطبخك في المقال التالي

المدلعة، حلوى لذيذة وسهلة وهى حلوى شرقية عبارة عن مجموعة من الطبقات طبقة كنافة وطبقة بسبوسة وفى المنتصف طبقة كريمة وتزين بصوص الكراميل ونحن على أبواب الشهر الفضيل وفى شهر رمضان تكثر العزائم وستكون المدلعة طبق شهى ومميز فى تلك العزائم وستبهرى كل أفراد عائلتك، وسنقوم بعمل المدلعة بطريقة سهلة وسريعة فقط قومي بإتباع الخطوات. مكونات الشربات: 2 كوب ماء.

2 كوب سكر.

شريحة ليمون. طريقة تحضير الشربات: نحضر قدر كبير ونضع الماء والسكر ونقلبهم. ونرفعهم على النار ونضيف شريحة الليمون لمدة عشر دقائق ثم نتركه يبرد فى درجة حرارة الغرفة. مكونات البسبوسة: كوب ونصف سميد.

نصف كوب سكر.

معلقة كبيرة جوز هند.

ربع كوب سمنة.

ربع كوب حليب.

نصف معلقة صغيرة فانيليا.

2 معلقة شربات كنافة. طريقة التحضير: نحضر وعاء عميق نضع الحليب ونضيف السكر ونضع معلقتين من شربات الكنافة ثم الفانيليا ونقلبهم جيدًا. ثم نضع الخليط فى المكيرويف لمدة ثلاثين ثانية وسنلاحظ أنه يشبه الحليب المحلى المكثف. نحضر طبق عميق ونضع السميد وجوز الهند ونقلهم معًا ثم نقوم بإضافة السمنة ونقوم ببث البسبوسة بهدوء ثم نقوم بإضافة مخلوط الحليب ونقلبهم بحركات بسيطة. ثم نحضر صنية مقاس 30 ونضع بها ورقة زبدة. ونقوم بوضع الخليط وتوزيعه فى الصنية ثم نضع الصنية فى الثلاجة لمدة ربع ساعة. وفى فرن مسخن مسبقًا نضع صنية البسبوسة فى المنتصف على درجة حرارة 180 لمدة ربع ساعة ثم نقوم بتشغيل الشواية حتى يتحمر الوجه ثم نخرج البسبوسة ونسقيها الشربات. مكونات الكنافة: ربع كيلو كنافة.

2معلقة كبيرة سكربودر.

نصف كوب سمنة مذابة. طريقة التحضير: نحضر وعاء كبير ونقوم بتقطيع الكنافة إلى قطع صغيرة ونقوم بإضافة السكر ونقلبهم جيدًا. نحضر صنية وندهنها بالسمنة نقوم بوضع الكنافة وتوزيعها فى الصنية والضغط عليها جيدًا ثم نضيف السمنة الذائبة عليها. وفى فرن ساخن مسبقًا على درجة حرارة 180نقوم بوضع الكنافة لمدة نصف ساعه ثم نقوم بتشغيل الشواية لتحمير الوجة ثم نخرج صنية الكنافة من الفرن ونسقيها بالشربات. مكونات الكريمة بالقشطة: كوب ونصف كريم شانتية.

كوب ونصف حليب بارد.

علبة قشطة. طريقة التحضير: نحضر وعاء ونضع الكريم جانتية، والحليب، والقشطة ونضربهم جيدًا حتى نحصل على خليط سميك. نتحضير صينية المدلعة، نقوم نترتيب طبقات الحلوى نضع طبقة الكنافة ثم نفرد طبقة الكريمة فى الوسط ثم طبقة البسبوسة ونزينها بصوص الكراميل، وبالهناء والشفاء. مكونات عمل الكراميل: كوب سكر.

ربع كوب ماء.

كوب كريمة .

ملعقة كبيرة زبدة. طريقة تحضير صوص الكراميل: نضع في مقلاة نضع السكر والماء ونقلب مرة واحدة ونتركهم على النار ونلاحظ بأستمرار حتى لا يحترق وننتظر حتى يأخذ اللون الذهبي. نطفئ النار ونضع مقدار الكريمة ونقلب بسرعة باستخدام بالمضرب اليدوي ثم نشعل النار حتى تمتزج المكونات معاً. نستخدمه في تزين المدلعة،ويمكن تخزينه في برطمان زجاجي في الثلاجة واستخدامه مع كافة أنواع الحلويات. عمر شويل - جدة إعملي المدلعة بكل بسهولة وبمكونات من مطبخك - ثقفني

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