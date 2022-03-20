نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري صينية البطاطس بالفراخ في الفرن بالطعم الأصلي في المقال التالي

تعد صينية البطاطس بالفراخ من الأكلات التى يعشقها الكبار والصغار على حد سواء، وهى أكلة مصرية مشهورة وشهية، تقدم عادة بجانب الأرز بالشعيرية أو بجانب الخبز، فهي وصفة ذات طعم شهي ورائع، وكما تستعد ربات البيوت لمائدة الإفطار في شهر رمضان الكريم وتبدا بتحضير عدة وصفات مختلفة لإعدادها في الشهر المبارك، وفيما يلي سوف نتعرف على طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ بطريقة سهلة وشهية ولاتأخذ وقت ولا مجهود كثير ومكوناته بسيطة وسهلة ومتوفرة في كل مطبخ سوف نعرض لكم من خلال هذا المقال طريقة تحضير صينية البطاطس بالفراخ. طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ المكونات: كيلو جرام من البطاطس .

دجاجة واحدة مقطعة إلى أربع قطع أو ثماني قطع .

عدد أربع جزرات .

ليمونة واحدة .

أثنين بصلة كبيرة الحجم مقطعة إلى شرائح .

الحجم ست فصوص كبيرة من الثوم .

رشة من ملح الطعام .

رشة من الفلفل الأسود .

رشة من الكمون المطحون .

رشة من البهارات المشكلة .

ورق لاورى .

أثنين كوب من مرقة دجاج أو ماء إن لم تقومي بسلق الدجاج .

ملعقة واحدة من الزبدة . طريقة التحضير : الخطوة الأولي قومي بتبلي الدجاج بالبصل مع الثوم ثم بعد ذلك ضيفي رشة من البهارات مع رشة من الملح الطعام ثم بعد ذلك يضاف إليهم رشة من الفلفل الأسود مع الليمون واتركي التتبيلة لمدة ساعة تقريباً . الخطوة الثانية قومي بتقطيع البطاطس والجزر إلى شرائح متوسطة السمك ثم بعد ذلك اخلطيها مع خلطة الخضار والتتبيلة واتركيها لمدة عشر دقائق . الخطوة الثالثة قومي بإحضار صينية مناسبة الف ثم رصي في صينية بحيث يكون الخضار في الأسفل والدجاج أعلاه وبعد ذلك ضيفي ملعقة واحد من الزبد في المرق أو اغلي الماء وضيفي إليه مع مكعب مرق دجاج ثم بعد ذلك ضيفي السوائل واتركي الصينية على النار لمدة عشر دقائق حتى تغلي . الخطوة الرابعة قومي بإدخال الصينية إلى الفرن متوسط الحرارة لمدة ساعة حتى تنضج وتابعيها من وقت إلى اخر إن احتاجت بعض من الماء أو المرق أو عصير طماطم تعطي مذاق ذات طعم مميز ‏ بعد ذلك أصبحت جاهزة للتقديم قدميها مع الأرز الأبيض إلى أفراد أسرتك . عمر شويل - جدة حضري صينية البطاطس بالفراخ في الفرن بالطعم الأصلي - ثقفني

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