إعملي البط المحشي فرمضان بأسهل طريقة هتبهري ضيوفك

البط المحشي، من ألذ وأشهى أنواع الطيور ويعتبر طبق أساسي في العزومات فأنه يعطي السفرة فخامة، وتتنوع طرق عمل البط فيوجد البط المحشي، والبط المشوي والمحمر ويعرف البط بقيمته الغذائية العالية ويحتوي على نسب مرتفعة من البروتين والحديد والزنك وسوف نتعلم أسهل طريقة لعمل البط المحشي بالفريك ولكن قبل أن نقوم بالبدء يجب أن نتأكد من الأهتمام بغسل البط جيدًا، وسوف نتناول طريقة عمله بالتفصيل.

مكونات محلول النقع:

يلزم أولًا التأكد من نظافة البط والتخلص من الشعر الصغير بالجلد ومن أي روائح يلزم نقعة لمدة ساعة في محلول الملح.

2لتر ماء بارد.

نصف كوب سكر أبيض

كوب ملح خشن.

نصف كوب خل.

ربع معلقة قرفة.

شرائح ليمون.

معلقة فلفل أسود حب.

طريقة طريقة تحضير محلول النقع:

نحضر وعاء عميق ونضيف السكر، والملح، والخل، والحبهان، شرائح الليمون، والفلفل الأسمر ونقلبهم جيدًا. ثم نقوم بوضع البطة ونغطيها ثم نتركها لمدة ساعة. ويعمل محلول النقع على إزالة أي رائحة غير مستحبة وإخراج الدم الزائد وتفتيت الأنسجة.

مكونات البط المحشي:

بطة كاملة.

نصف كيلو فريك مغسول ومنقوع لمدة

نصف ساعه.

بصل مقطع.

معلقة كبيرة ملح.

2ثمرة طماطم مقطعة مكعبات.

2حبة جزر مقطع مكعبات.

ربع معلقة صغيرة سكر.

كرفس، ورق لاورى.

نصف معلقة فلفل أسمر.

معلقة بهارات( حبهان، مستكة، بهارات السبعة)

طريقة التحضير:

نحضر الكبة الكهربائية ونضع بها البصل والطماطم والملح والفلفل الأسمر ورشة حبهان والسكر يساعد على التسوية ونفرم المكونات معًا. ثم نقوم بوضع البطة فى التتبيلة ونحرص على أن ندخل التتبيلة بين الجلد واللحم ثم نتركها لمدة ساعة. ثم نحضر مقلاة ونضعها على النار ونضع بها معلقتين من السمنة وحبتان من المستكة ثم نضيف البصل المفروم، والملح، والفلفل، والبهارات ثم نقلبهم معًا ونضيف الفريك ونقلب لمدة عشر دقائق ثم ننزعهم من النار ونترك الفريك يبرد. ثم نقوم بحشي البطة بالفريك ثم نقوم بإحكام غلق البطة وتكتيفها. ثم نقوم بوضع معلقتين من التتبيلة على معلقة كاتشب ثم توزيعها على البطة من الخارج. ثم نحضر كيس حراري ونضع البطة وإضافة البصل، والجزر، والطماطم، والكرفس، وورق لورا. ثم نقوم بغلق الكيس الحراري وعمل فتحات فى الكيس ووضعه فى صنية ونضع مقدار من الماء المغلي عليها ثم نضعها فى الفرن لمدة ساعتين.

يمكن عمل الأرز بالخضار لحشو البط أيضًا بدلًا من الفريك كنوع من التغير.

مكونات الأرز بالخضار لحشو البطة:

1 ونصف كوب أرز مصري.

ثمرة بصلة كبيرة.

كوب بسلة.

كوب جزر.

كوب فاصوليا خضراء متقطعة.

بهارات ملعقة من(ملح، وفلفل أسمر، وحبهان بودر، رشة جوزة الطيب).

2 ملعقة سمنة.

طريقة التحضير: