نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احذر تناول 4 أجزاء من الفراخ.. بداخلها سم قاتل يسبب السرطان ويصيب المناعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الفراخ من أكثر المصادر البروتينة استهلاكا وخاصة وأن سعرها مناسب لمعظم الفئات ويمكن استخدامها بالعديد من الطرق, فيمكن تحضير الفراخ بأكثر من طريقة منها الشوي او السلق او تقطيعها بشكل معين واستخدامها في وصفات مختلفة, ولكن هناك العديد من الاجزاء التي لا يجب تناولها في الفراخ والكثير لا يعرف أن هذه الاجزاء لها العديد من الاضرار على الجسم ويمكن أن تؤدي الي الوفاة, وخلال مقالنا هذا سنوضح أهم 4 اجزاء في الفراخ يجب التخلص منها وعدم طهيها لأنها تشكل خطر على صحة الإنسان.

الاجزاء الخطيرة في الفراخ والتي يجب الحرص على التخلص منها لأنها تمثل سم قاتل

هناك مجموعة من الاجزاء لا يعرف الكثير أن لها العديد من الأضرار الصحية قد تصل الي التسمم والوفاة, وهذه الاجزاء هي:-

جلد الفراخ من الاجزاء التي تكون نسبة الدهون بها عالية جدا وبالتالي فإن سعراتها الحرارية عالية, والدهون بها يصعب على الجسم التخلص منها وبالتالي تتراكم في الجسم ويمكن أن تؤدي الي السمنة, وتراكم الدهون في الأوعية الدموية.

رئة الفراخ من الاجزاء التي تحتوي على العديد من الفطريات والكائنات الدقيقة التي تدخل الجسم وتسبب العديد من الأضرار الصحية قد تصل الي التسمم لذلك يجب تجنب تناولها.

ذيل الدجاج من الاجزاء التي يجب التخلص منها فورا قبل طهي الفراخ وذلك لأنها تحتوي على نوع من البكتيريا التي تثبط من عمل الجهاز المناعي وتنشط تكوين الخلايا السرطانية في الجسم.

رأس الفراخ حيث يحتوي هذا الجزء على مواد سامة تسبب العديد من الأضرار للجسم لذلك يجب الحرص على عدم تناولها.

أفضل طريقة لتنظيف الفراخ قبل طهيها

هناك العديد من الطرق التي يتم اتباعها لتنظيف الفراخ ولكن معظمها يكون خاطئ وله العديد من الاضرار والطريقة الصحيحة هي استخدام الملح الخشن مع الدقيق والزنجبيل في التخلص من اي بكتيريا او رائحة زفارة في الفراخ, ويتم خلط الثلاث مكونات معا بكميات متساوية وبعد ذلك يتم تدليك الفراخ بها بكل اجزائها, وبعد ذلك يتم شطفها قبل الطهي.