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يعد البقسماط من الوجبات الخفيفة والشهية التي يمكن تناولها في وجبة الإفطار أو العشاء، ويمكنك أيضا تناوله بين الوجبات عند الشعور بالجوع، ويعد البقسماط من الوجبات المفضلة والمحببة لجميع الأجيال المختلفة، ويتميز البقسماط بقوامه المتماسك وطعمه اللذيذ، كما أن طريقة تحضيره في البيت سهلة وسريعة وغير مكلفة ومكوناته متوفرة في كل مطبخ،‏ وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل البقسماط المقرمش بالسمسم بمكونات بسيطة وبأقل التكاليف في البيت ولذلك من خلال هذا المقال. طريقة عمل البقسماط المقرمش بالسمسم المكونات: ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض .

ثلاث ملاعق من اللبن البودرة .

أثنين ملعقة كبيرة من السكر .

ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة .

نصف ملعقة صغيرة من الشمر .

نصف ملعقة صغيرة من اليانسون .

ربع ملعقة صغيرة من الملح .

ربع كوب من الزيت .

كوب وربع من الماء الدافئ .

كمية من السمسم أو حبة البركة . طريقة التحضير : الخطوة الأولي ‏ قومي بنخل الدقيق ثم ضعيه في وعاء مناسب للعجن . الخطوة الثانية قومي بإضافة ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة مع أثنين ملعقة كبيرة من السكر ثم بعد ذلك يضاف إليهم نصف ملعقة صغيرة من الشمر مع نصف ملعقة صغيرة من اليانسون ‏ بعد ذلك ضيفي ثلاث ملاعق من اللبن البودرة مع ربع ملعقة صغيرة من الملح ثم قلبي المكونات مع إضافة ربع كوب من الزيت . الخطوة الثالثة قومي بإضافة كوب وربع من الماء الدافئ بالتدريج حتى يتم الحصول على عجينة متماسكة ثم غطي العجينة وتترك حتى تخمر لمدة نصف ساعة . الخطوة الرابعة ابدأي في تشكيل العجينة من خلال تقطيع العجينة إلى أربع أجزاء ثم قطع كل جزء إلى أربع أقسام . الخطوة الخامسة قومي بتشكيل العجينة على شكل عصا طولية متساوية أو الشكل التى ترغبين فيه ثم قومي بإحضار صينية مناسبة للفرن ثم رصي العجينة في الصينية ويتم دهنها بالبيض ورشي عليه السمسم أو حبة البركة ثم ضعي الصينية في الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة ثلث ساعة حتى يتم النضج ولونه يكون ذهبي ‏ وبعد ذلك أصبح البقسماط المقرمش بالسمسم جاهزة للتقديم إلى أفراد أسرتك بجانب كوب من الشاي أو بجانب كوب من الشاي بلبن . عمر شويل - جدة طريقة عمل البقسماط المقرمش بالسمسم بكل سهولة في البيت - ثقفني

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