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البرجر من الاكلات التي يحبها الكثير ودائما ما يقبلون على تناولها في المطاعم وهو من الأكلات التي يتم تحضيرها باللحم المفروم وبعض الأضافات الاخري, ويتم شراء البرجر جاهز او تناوله في المطاعم بمبالغ كبير, وهذا ما دفع الكثير الي تحضير كمية كبيرة منه في البيت لتخزينها وتحضيره في أي وقت, وهناك العديد من الطرق لتحضير البرجر منها استخدام الفول الصول او البرغل وذلك لعمل كمية كبيرة ولكن كل منهما يعطي طعم غير مرغوب للبرجر, لذلك سنتناول خلال السطور التالية عرض أفضل طريقة لعمل 2 كيلو من البرجر باستخدام ربع كيلو لحم مفروم فقط. مقادير عمل البرجر بكمية كبيرة في البيت مكونات البرجر سهلة وبسيطة وتتمثل في الاتي:- ربع كيلو لحم مفروم.

كوبان زبادي.

ثلاث ملاعق من الدقيق.

اربع ملاعق خل.

معلقة بودرة بصل.

معلقة بودرة ثوم.

معلقة ملح.

معلقة فلفل.

ثلاث ملاعق دقيق.

معلقة بقسماط.

بياض بيضة. طريقة إعداد البرجر في البيت بكمية كبيرة بربع كيلو لحم مفروم يتم وضع اللحم المفروم في اناء ويجب الحرص ان يحتوي الربع كيلو على نسبة دهون ليست قليلة, ويوضع عليها الزبادي والدقيق ويقلب كل منهم معا.

يضاف عليهم البقسماط والبصل والثوم المجفف والملح والفلفل وبياض البيضة, ويقلب كل المكونات معا جتى تتجانس.

يتم تشكيلها على هيئة أقراص وترص في اكياس بلاستيكية نظيفة وتوضع في الفريزر.

يتم استخدامها حسب الحاجة حيث يتم اخراج البرجر من الفريزر ويترك حتي يتفكك تماما, وبعد ذلك يوضع في طاسة بها معلقتين زيت ويقلب على كل جهة حتى ينضج تماما, وبعد ذلك يوضع عليه شريحة من الجبن الشيدر وتغطي الطاسة حتى تذوب الجبنة.

يتم تحميص عيش البرجر في نفس الطاسة ويوضع عليه كمية من الكاتشب وكمية من المايونيز وشرائح من البصل, والخس والطماطم

ويوضع البرجر مع الجبن ويوضع الجهة الاخري من الخبز ويقدم البرجر اللذيذ بأقل تكلفة بعد تحضيره في البيت بسهولة وقد ذكرنا لكن طريقة تحضير البرجر في البيت بخطوات سهلة عمر شويل - جدة من ربع كيلو لحمه عملت 2 كيلو برجر بدون فول صويا ولا برغل وطريقه تشكيله قمه التوفير بمكون موجود في البيت - ثقفني

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