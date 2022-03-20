نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكون سري ضعيه في الشامبو يجعل الشعر حرير ويطول الشعر بسرعة الصاروخ ويعالج التساقط نهائيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة الشعر الطويل من أهم علامات الجمال التي يسعي الكثير من السيدات الي الحصول عليها, ويبحث الكثير من السيدات عن طريقة طبيعية لتطويل الشعر بسرعة الصاروخ وذلك لأن استخدام المستحضرات الجاهزة تسبب تلف لأنسجة الشعر بسبب المواد الكيميائية التي تدخل في تصنيعها والعديد من الزيوت البترولية, ويمكن استخدام العديد من المكونات الطبيعية التي تساعد في زيادة طول الشعر وفي وقت سريع, وخلال السطور التالية سنوضح طريقة تطويل الشعر في البيت بسهولة بمكون واحد في البيت يمكن استخدامه مع الشامبو.

طريقة زيادة طول الشعر بسهولة باستخدام الاسبرين مع الشامبو

الاسبرين من المواد التي تأثير ايجابي جدا للشعر, حيث يساعد في زيادة نمو الشعر مرة أخري في الاماكن الفارغة ويساعد في زيادة طول الشعر بشكل فعال, كما أنه يحتوي على حمض السالسيلك الذي يساعد في تطهير فروة الرأس والتخلص من أي قشور وتفتيح المسام وينشط تدفق الدم الي فروة الرأس بالتالي تغذية بصيلة الشعر, ويساعد في جعل الشعر صحي ويظهر بشكل لامع وأكثر نعومة, ويمكن استخدام الاسبرين بالعديد من الطرق ولكن أفضل طريقة لاستخدامه هي اضافة بعض حبات الاسبرين المطحونة الي الشامبو المخصص لفروة الرأس وترج العبوة جيدا وتترك يومين وبعد ذلك يتم استخدامها بشكل عادي على الشعر, ويجب تدليك فروة الرأس بالشامبو جيدا للاستفادة منه بشكل كبير.

طريقة تطويل الشعر بسرعة الصاروخ بوصفة القرنفل الجبارة

القرنفل من الاعشاب التي تستخدم بكثرة للشعر فهو يدخل في تركيب العديد من أنواع الشامبو والعديد من كريمات وزيوت الشعر, ويحتوي على العديد من الفيتامينات والعناصر التي تغذي الشعر وتساعد في التخلص من القشرة ويحفز نمو الشعر في الاماكن الفارغة ويساعد في علاج الصلع, ويعمل القرنفل على زيادة طول الشعر بشكل ملحوظ ويقلل من تساقط الشعر ويتم استخدامه كالتالي:-