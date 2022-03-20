فكرة عبقرية لتخزين البطاطس من السنة للسنة بدون تغيير في اللون أو الطعم بأسرار أشهر الشيفات

طريقة تخزين البطاطس من السنه للسنه لرمضان من أكثر ما تتساءل عنه كل ربة بيت بالأخص خلال تلك الفترة حيث تبدأ كل ربا البيوت في الإعداد والتجهيزات لتحضيرات رمضان من المأكولات والمشروبات، وتعتبر تلك الطريقة من بين أهم الطرق التي تساعد في التخزين لخضار البطاطس، والتي تعتبر واحدة من بين أهم أصناف الخضار المفضلة للكثير من الناس وتسعى ربة المنزل دوما إلى أن يكون متوفر لديها أكبر كمية ممكنة من البطاطس تلبي احتياجات المنزل ومن خلال الآتي في تلك السطور المقبلة نعرض أهم المعلومات عن خطوات التخزين للبطاطس.

طريقة تخزين البطاطس من السنه للسنه لرمضان

تخزين البطاطس بكل سهولة من السنة للسنة لرمضان من الممكن أن تتبع خطواته كل ربة منزل لديها رغبة في أن تقوم بعمل تجهيزات وتحضيرات رمضان، ومن خلال الاستعانة بتلك الخطوات القادمة يكون من السهل الحصول على البطاطس في منتهى السرعة وبطريقة صحيحة، وبالاعتماد على خطوات بسيطة تستطيعي أن تحتفظي بكمية كبيرة من البطاطس وخلال فترة التخزين تكون البطاطس كلها سليمة، ومن الممكن أن يتم استعمالها وتكون خلية من أي عطب.

خطوات لتخزين البطاطس من السنه للسنه لرمضان

من الممكن أن يتم التخزين للبطاطس بكل سهولة في المنزل من خلال الاتباع للخطوات الآتية:

الخطوة الأولى تكون من خلال التنظيف الجيد للبطاطس وذلك باستعمال فرشاة التنظيف الجيدة لإزالة الترسبات المتراكمة على قشور البطاطس.

من الممكن بعد ذلك أن تقومي بالإحضار لبعض الأكياس المصنوعة من الورق السميك، ومن الممكن أن يتم وضع البطاطس أيضا بصناديق خشبية.

الصناديق لا بد وأن تكون مثقبة وبها فتحات من الأجناب وهذا ما يساعد على التهوية الجيدة لثمار البطاطس، والتخزين بشكل أفضل لها.

الخطوة التالية تكون من خلال الرص الجيد بالترتيب لثمار البطاطس.

بعد أن يتم وضع كل كمية البطاطس المطلوبة للتخزين ووضعها بالصناديق الخشبية يتم تغطيتها بالأغطية الملائمة، ولا بد وأن يكون المكان الذي قد تم تخصيصه للتخزين الجيد للبطاطس خالي من أي رطوبة وبعيد عن أي مصدر لضوء مباشر قد يتلف من الثمار المخزنة.

يمكن تخزين البطاطس بسهولة جدا وف خلال دقائق فقط تحصلي على بطاطس مخزنة بدون تغير في لونها أو طعمها بطريقة سهلة وسريعة وهذه الطريقة هي إضافة ملعقة واحدة من النشا حيث تعمل علي تخزين البطاطس بدون مجهود في خلال دقائق يمكن أن تحفظها من السنه للسنه بدون ما يحدث لها تغير نهائي عليكي أن تقومي بعمل الخلطة التي تقومين بصنعها والتي تجهل