نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لرموش طويلة وجذابة أصنعي ماسكرا طبيعية في المنزل بمكونات غير مكلفة وأمنة جداً في المقال التالي
الماسكرا هي أهم مستحضرات التجميل التي يتم استخدامها بشكل دائم ويرجع ذلك إلى أهميتها في تطويل وتكثيف الرموش والظهور بشكل جميل وجذاب للعينين والوجه كله، ولكن الماسكرا الجاهزة عند استخدامه بشكل مستمر قد يؤدي ذلك إلى تساقط الرموش وذلك لاحتوائها على مواد كيميائية، ومن خلال هذا المقال قد جئنا اليكم بطرق مختلفة لعمل الماسكرا في المنزل بشكل أمن وطبيعي وبدون تكاليف عالية.
طريقة عمل الماسكرا الطبيعية في المنزل
هناك العديد من المواد الطبيعية التي يمكن استخدامها لعمل ماسكرا طبيعية امنه وتساعد في تطويل وتكثيف الرموش بشكل طبيعي أيضًا ومن أهم هذه الوصفات ما يلي:
طريقة عمل ماسكرا طبيعية من شمع العسل والصبار
الكثير منا يعلم فوائد الصبار في تكثيف وزيادة نمو الشعر بشكل عام، ونفس الشيء بالنسبة للرموش، ويتم خلطة مع العديد من المكونات الأخرى ليعطي أفضل نتيجة وطريقة الاستخدام والتطبيق كالتالي:
المكونات
- بعض القطرات من زيت جوز الهند الطبيعي.
- ملعقة واحدة صغيرة من زيت فيتامين e.
- ملعقة من جل الصبار الداخلي.
- ملعقة صغيرة من شمع العسل.
- كبسولتين من الفحم النشط.
- بعض القطرات البسيطة من المياه الساخنة.
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من طين البنتونيت.
طريقة التحضير
- احضري زين جوز الهند وقومي بوضع قطرات منه في طبق من المعدن، ثم القيام بوضع الطبق في حمام مائي على البخار على النار، والتقليب حتى يذوب الزيت تمامًا، أضيفي إليه بعد ذلك زيت فيتامين e.
- أعيدي الخليط واضيفي أيضًا شمع العسل.
- استمري في التقليب على البخار حتى تتجانس المكونات، وبعد الانتهاء والتأكد من ذاك يتم إضافة جل الصبار، والتقليب ثم باقي المكونات.
- استمري هكذا حتى تتجانس كل المكونات ويصبح الخليط اسود تمامًا بعد إضافة كبسولات الفحم التي تعطي السواد المطلوب الماسكرا.
- كما أيضًا إضافة طين البنتونيت يساعد في منع الماسكرا من السيلان والسيطرة عليها خاصتًا أنها تحتوي على مجموعة من الزيوت التي قد تؤدي إلى السيلان.
- بعد خلط المكونات تكون قد تكونت الماسكرا بالشكل المطلوب.
- ضعي الماسكرا في علبة مناسبة الحجم.
- استخدمي فرشاه الماسكرا للاستخدام في اي وقت.
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