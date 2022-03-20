لرموش طويلة وجذابة أصنعي ماسكرا طبيعية في المنزل بمكونات غير مكلفة وأمنة جداً

الماسكرا هي أهم مستحضرات التجميل التي يتم استخدامها بشكل دائم ويرجع ذلك إلى أهميتها في تطويل وتكثيف الرموش والظهور بشكل جميل وجذاب للعينين والوجه كله، ولكن الماسكرا الجاهزة عند استخدامه بشكل مستمر قد يؤدي ذلك إلى تساقط الرموش وذلك لاحتوائها على مواد كيميائية، ومن خلال هذا المقال قد جئنا اليكم بطرق مختلفة لعمل الماسكرا في المنزل بشكل أمن وطبيعي وبدون تكاليف عالية.

طريقة عمل الماسكرا الطبيعية في المنزل

هناك العديد من المواد الطبيعية التي يمكن استخدامها لعمل ماسكرا طبيعية امنه وتساعد في تطويل وتكثيف الرموش بشكل طبيعي أيضًا ومن أهم هذه الوصفات ما يلي:

طريقة عمل ماسكرا طبيعية من شمع العسل والصبار

الكثير منا يعلم فوائد الصبار في تكثيف وزيادة نمو الشعر بشكل عام، ونفس الشيء بالنسبة للرموش، ويتم خلطة مع العديد من المكونات الأخرى ليعطي أفضل نتيجة وطريقة الاستخدام والتطبيق كالتالي:

المكونات

بعض القطرات من زيت جوز الهند الطبيعي.

ملعقة واحدة صغيرة من زيت فيتامين e.

ملعقة من جل الصبار الداخلي.

ملعقة صغيرة من شمع العسل.

كبسولتين من الفحم النشط.

بعض القطرات البسيطة من المياه الساخنة.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من طين البنتونيت.

طريقة التحضير