مكون سحري لتنظيف فروة الشعر من القشرة بعمق ووقف الحكة لشعر صحي ونظيف

قشرة الشعر هي إحدى المشاكل التي قد تواجه الكثير من النساء، وقد تعرضهم الكثير من الاحراج، فهي قد تسبب الحكة وايضًا الشكل والمظهر غير المرغوب فيه للشعر، ولذلك يفضل استخدام مواد طبيعية تؤدي إلى تنظيف فروة الشعر من القشرة والاستمتاع بشعر جميل صحي ولامع، ولذلك سوف نتعرف على طريقة عمل كريم طبيعي بمكونات آمنة على الشعر والجلد، وسوف نتعرف علي طريقة تحضيره وتطبيقه من خلال السطور التالية.

طريقة عمل كريم طبيعي لتنظيف فروة الشعر من القشرة

هناك العديد من الوصفات التي يمكن تحضيرها لعمل كريم للشعر يطبق على الشعر بكل سهولة، ويعطي نتائج رائعة، ومن أهم هذه الطرق مايلي:

كريم شعر لتنظيف فروة الرأس باستخدام زيت الزيتون والقرفة

باستخدام مواد طبيعية رائعة وسريعة المفعول تخلصي من القشرة تمامًا وتمتعي بسعر نظيف ولامع، وطريقة الاستخدام والتطبيق كالتالي:

المكونات

ملعقة واحدة من البيكنج صودا.

ملعقتين كبار الحجم من القرفة الناعمة.

ملعقتين كبار من زيت الزيتون الطبيعي.

طريقة التحضير

اجمعي بين كل هذه المكونات مع بعض.

اخلطيهم جيدًا ليعطو في النهاية إلى خليط ناعم كريمي.

وزعي هذا الخليط على الشعر من الجذور وحتى نهاية الشعر، مع التدليك المستمر لفروة الرأس.

ارفعي شعرك لأعلى، ثم قومي بارتداءغطاء للرأس.

اتركي شعرك لمدة نصف ساعة، ثم قومي بغسل شعرك جيدًا بالماء الفاتر والشامبو.

كرري استخدام هذا الكريم يومين خلال الأسبوع لتحقيق أسرع نتيجة.

طريقة عمل كريم للشعر بإستخدام الليمون وقشر الخيار

استخدمي الليمون والخيار لتنظيف فروة الرأس، والتخلص من القشرة بشكل نهائي، كما أن هذا الخليط يساعد في تهدئة فروة الرأس من الحكة أو الالتهابات، وطريقة تحضير هذا الكريم وتطبيقه كالتالي:

المكونات

حبتين من الليمون المقطع قطع صغيرة.

كمية مناسبة من قشور الخيار.

قطرات من أي زيت عطري حسب الرغبة.

طريقة التحضير والتطبيق