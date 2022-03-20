إزالة ترهلات الجلد وشد تجاعيد البشرة بمكون منزلي غير مكلف لبشرة مشدودة وجذابة

تحرص العديد من السيدات والفتيات على الإهتمام بمظهرها بشكل عام و ببشرتها بشكل خاص لتصبح دائما ذات إطلالة مميزة وجميلة ولأن البشرة تحتاج إلى عناية خاصة فإن الاهتمام بها ضروي، لذلك سوف نقوم في هذا المقال بعرض طريقة عمل كريم لشد الوجه والتخلص من الحبوب، وذلك باستخدام مكونات طبيعية عوضاً عن استخدام المستحضرات التجميلية التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة للبشرة.

طريقة عمل كريم شد الوجه والتخلص من الحبوب

إصنعي بنفسك كريم طبيعي لديه العديد من الفوائد للبشرة وطريقة تحضيره سهلة وبسيطة ولا تحتاج إلى الكثير من الوقت وطريقة تحضير الكريم كالآتي:

المكونات:

ملعقتين كبيرتين من الأرز.

كوب واحد من الماء.

عدد 2 كبسولة من فيتامين E.

طريقة التحضير والاستخدام:

أولاً يتم غسل الأرز جيداً (أي نوع متوفر).

ثم يتم إحضار وعاء مناسب ووضع كلا من الأرز والماء ويرفع على نار هادئة، ثم يترك على النار حتى الغليان ويتم نضج الأرز، ويجب أن يتبقى القليل من الماء مع الأرز.

بعد ذلك يترك الخليط حتى يبرد تماماً.

ثم يتم وضع الخليط في الخلاط الكهربائي ويخفق جيداً حتى الحصول على قوام كريمي أبيض ناعم بدون أي كتل.

ثم يتم إضافة كبسولات الفيتامين ويتم خلطهم جيداً.

ثم يتم إحضار علبة محكمة الغلق، ويوضع الكريم بداخله ثم يترك في الثلاجة حتى يتم إستخدامه.

يتم إستخدام هذا الكريم مرتين يومياً عن طريق وضع كمية مناسبة من الكريم على البشرة، ويجب وضعه مساءاً على البشرة حتى الصباح ويترك دون أن يتم غسلها.

سيتم ملاحظة عدم وجود تجاعيد وخطوط بيضاء على الوجه، وإختفاء الهالات السوداء واختفاء البقع الداكنة تماماً، كما يتم ملاحظة الحصول على وجه مشدود مثالي خالي من الحبوب.

طريقة شد الوجه بالزبادي

يمكنك الآن تحضير وصفة لشد الوجه بكل سهولة، وطريقة تحضيرها كالآتي:

المكونات:

ملعقتين من الزبادي.

القليل من قطرات عصير الليمون.

طريقة التحضير والاستخدام: