دلكي جسمك بدلكة الخميرة المعجزة لتبييض وتفتيح الجسم كله وإزالة البقع السوداء في دقائق

معظم الفتيات يبحثون عن إستخدام الخلطات الطبيعية التي تساعد على تبييض وتقشير الجسم بشكل سريع فقد توجد العديد من الخلطات التي تساعد على ذلك، ولكن الطريقة السهلة والسريعة لتبييض الجسم وتقشيره لابد من إستعمال دلكة الخميرة فهي الوحيدة القادرة على ذلك وتعطينا أفضل النتائج ويكون لها دور كبير جدا في تفتيح المناطق الحساسة فهي لا تضر الجلد في هذه المناطق، لأنها تتكون من عدة مواد طبيعية يمكن أن نستخدمها في تبييض الوجه أيضا فكل فتاة ترغب في أن تحصل على بشرة جسم بيضاء ويكون لونها موحد، فمن المعروف أن لون بشرة الجسم تكون موحدة، ولكن الإختلاف يكون في بعض المناطق مثل البيكيني وتحت الإبط فيكون اللون فيهم غامق جدا وهذا بالطبع قد يؤثر تأثير سلبي على نفسية الفتاة فتشعر بالخجل، لذلك تلجأ إلى إستخدام كريم للتفتيح فتقوم بالفعل على تبييض الجسم ولكنها تتسبب في وجود ضرر كبير على الجلد نظرا لإحتوائه على المواد الكيميائية فهي تتلف البشرة تماما لذلك لا يوجد أفضل من إستعمال دلكة الخميرة، لأنها تعمل على تبييض الجسم بجميع مناطقه المختلفة وكذلك تساعد على تقشير خلايا الجلد الميتة فتكون بشرة الجسم ناعمة جدا ونظيفة.

مكونات دلكة الخميرة لتبييض الجسم وتقشيره

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الخميرة الفورية.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.

طريقة عمل دلكة الخميرة لتبييض الجسم وتقشيره

نحضر وعاء مناسب ونضع به ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الخميرة الفورية وملعقتان كبيرتان من السكر وملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ثم نضيف ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من ماء الورد وملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون وثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.

ويتم خلط كل هذه المكونات مع بعضها ونضع هذه الخلطة علي الجسم ونتركها ثلث ساعة وبعد ذلك يتم الفرك على الجسم لإزالة الخلطة ثم قومي بغسله بالماء.