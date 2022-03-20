نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعملي كفتة الفراخ الاقتصادية بالخلطة والتتبيلة اللذيذة بأسهل طريقة بطعم ومذاق شهي في المقال التالي
كفته الفراخ من الأكلات السهلة والسريعة التى يحبونها الأطفال كثيراً ويرغبون فى تناولها أكثر من كفتة اللحم، فهى تقدم مع السلطة الخضراء أو سلطة الطحينة، وتعتبر كفتة الفراخ من الوصفات السهله فى التحضير لما لها من مذاق لذيذ وشهى، ولذلك سوف نعرض عن طريقة تقديم كفتة الفراخ فى المنزل وسهوله تحضيرها.
طريقة عمل كفتة الفراخ
تعد كفتة الفراخ من الأكلات التى تتميز بطعمها اللذيذ، فهناك بعض السيدات يملون من الوصفات المعتادة كل يوم حيث أنها يمكن أن تحضر كوجبه غداء مع بطاطس فارم وسلطة خضراء وخبز أو أرز بسمتي وتكونى بذلك سيدتى قدمتى واجبة متكاملة لتناول الغداء لأسرتك، حيث أن كفتة الفراخ من الأكلات التى سوف يحبونها الصغار كثيراً لطعمها الخفيف ومذاقها الرائع.
تحضير كفتة الفراخ فى المنزل
المكونات
- صدر فرخه كبير مخلى من العظم.
- بصلة مفرومة.
- فلفل ألوان.
- فلفل أسود.
- ملح.
- توابل.
- بهارات.
- قرفه.
- بقدونس مفروم.
- مرقه دجاج.
- زيت ذرة.
طريقة التحضير
- نقوم بتقطيع صدر الفرخة قطع صغيرة ونخليه من أى عظم.
- نضع قطع الفراخ فى الكبه ونقوم بفرمها جيداً، ثم نضع التوابل والبهارات والقرفة ومرقه الدجاج والفلفل الألوان المقطع والبصل المفروم والبقدونس المفروم والملح والفلفل الأسود ونعيد فرمها مرة أخرى فى الكبة حتى تتجانس المكونات مع بعضها.
هناك طريقتين لتسوية كفتة الفراخ أما عن طريق الشوى أو تقلى فى الزيت، وتعد الطريقتين حسب الرغبه، وسوف نقوم بتحضير كفته الفراخ بطريقة القلى فى الزيت، حيث أن هذه الطريقة يفضلونها الأطفال لأنها تتميز بطعمها المقرمش اللذيذ.
الطريقة الأولى تحضير كفتة الفراخ بقليها بالزيت
المكونات
- بيضه.
- فيجيتار حار أو بارد حسب الرغبة.
- معلقة صغيرة دقيق.
- معلقة صغيرة بيكينج باودر.
- ملح.
تحضير وصفة كفتة الفراخ
- نحضر الفراخ المفرومة بالتوابل ونقوم بتشكيلها صوابع أو كرات.
- نحضر بوله صغيرة ونضع بداخلها البيض والفلفل الأسود ونخلطهم.
- فى وعاء كبير نضع الفيجيتار والدقيق والبيكينج باودر (المكونات الجافه).
- نضع صوابع الفراخ فى البيض ثم الفيجيتار ونقليهم فى الزيت حتى تكتسب اللون الذهبى المقرمش.
- نقوم بوضعها فى وعاء كبير وتزيين بالبقدونس.
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