نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي مقشر منزلي لتقشير الجلد الميت من الوجه والجسم والركب والأكواع من أول مرة في المقال التالي
الجلد الميت هو جلد متراكم على سطح البشرة يعمل على غمقان البشرة، مما يجعل صاحبه يشعر بعدم الراحة والقلق، فهو يعتبر من مشاكل الجلد الشائعه بين معظم السيدات، وحل هذه المشكلة يتلخص فى تقشير البشرة، حيث أن التقشير يعمل على إزالة الجلد الميت المتراكم من سطح البشرة وإعادة البشرة لجلد جديد يمنح صاحبه الاشراق والتفتيح.
وصفة لتقشير خلايا الجلد الميت
تتعدد الطرق المستخدمة فى التقشير، فمعظم النساء يفضلون تقشير البشرة بالطرق الكيميائية ولكن هذه الطرق سوف تعرض البشرة للضرر فمنها تقشير البشرة بالليزر فهو من الطرق الشائعه فى تقشير البشرة ولكن هذه الطرق سوف تعرض البشرة للحرق أو ظهور بقع سمراء، فلما لا نلجأ للوصفات الطبيعية التى لا تضر البشرة بل تمنحها النتائج المطلوبة.
ويعتبر السكر من احدى المكونات الطبيعية التى تعمل على تقشير الجلد طبيعياً دون أن يتسبب فى ضرر أو إهلاك للبشرة، بل العكس فهو يجدد البشرة ويعمل على إزالة الرؤوس السوداء وإغلاق المسامات، ومن ثم تفتيح مضاعف للبشرة دون اللجوء للطرق الكيميائية التى لانعرف نتائجها إلا فى المدى البعيد، كما أن البن من المكونات الطبيعية التى تعمل على التقشير أيضًا، فهو يزيل القشر الميت من الجلد ويعمل على إكساب البشرة النعومة والترطيب.
مكونات تحضير تقشير الجلد الميت
- معلقتين كبار من السكر البنى.
- معلقة كبيرة من البن.
- نصف ليمونه.
- معلقة كبيرة من ماء الورد.
طريقة التحضير
- نحضر بوله صغيرة ونضع بداخلها السكر والبن والليمون وماء الورد ونقلب جيداً لحين الحصول على مقشر ليس سائلا ولا غليظاً نستطيع أن تفرده على البشرة دون سقوطه.
- ننظف البشرة جيداً بالغسول المخصص لها قبل وضع المقشر.
- نقوم بوضع المقشر على البشرة النظيفة وتركه لمده عشر دقائق.
- نفرك المقشر على البشرة لمدة ثلاث دقائق فى حركات دائرية، حتى تزيل الطبقه العلويه من سطح البشرة.
- نغسل الوجه بالماء الفاتر فقط.
- يجفف الوجه ونضع كريم مرطب على البشرة.
- تكرر هذه الوصفة مرة كل أسبوع.
- إذا كانت بشرتك حساسة فسوف تقومى بعمل هذا المقشر بدون الليمون حتى لا يسبب تهيج فى البشرة.
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