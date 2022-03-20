أقوي مقشر منزلي لتقشير الجلد الميت من الوجه والجسم والركب والأكواع من أول مرة

الجلد الميت هو جلد متراكم على سطح البشرة يعمل على غمقان البشرة، مما يجعل صاحبه يشعر بعدم الراحة والقلق، فهو يعتبر من مشاكل الجلد الشائعه بين معظم السيدات، وحل هذه المشكلة يتلخص فى تقشير البشرة، حيث أن التقشير يعمل على إزالة الجلد الميت المتراكم من سطح البشرة وإعادة البشرة لجلد جديد يمنح صاحبه الاشراق والتفتيح.

وصفة لتقشير خلايا الجلد الميت

تتعدد الطرق المستخدمة فى التقشير، فمعظم النساء يفضلون تقشير البشرة بالطرق الكيميائية ولكن هذه الطرق سوف تعرض البشرة للضرر فمنها تقشير البشرة بالليزر فهو من الطرق الشائعه فى تقشير البشرة ولكن هذه الطرق سوف تعرض البشرة للحرق أو ظهور بقع سمراء، فلما لا نلجأ للوصفات الطبيعية التى لا تضر البشرة بل تمنحها النتائج المطلوبة.

ويعتبر السكر من احدى المكونات الطبيعية التى تعمل على تقشير الجلد طبيعياً دون أن يتسبب فى ضرر أو إهلاك للبشرة، بل العكس فهو يجدد البشرة ويعمل على إزالة الرؤوس السوداء وإغلاق المسامات، ومن ثم تفتيح مضاعف للبشرة دون اللجوء للطرق الكيميائية التى لانعرف نتائجها إلا فى المدى البعيد، كما أن البن من المكونات الطبيعية التى تعمل على التقشير أيضًا، فهو يزيل القشر الميت من الجلد ويعمل على إكساب البشرة النعومة والترطيب.

مكونات تحضير تقشير الجلد الميت

معلقتين كبار من السكر البنى.

معلقة كبيرة من البن.

نصف ليمونه.

معلقة كبيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير