نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقشر منزلي قوي لتقشير الجلد الميت من البشرة الدهنية وإزالة الدهون الزائدة في 10 دقائق في المقال التالي
توجد أنواع كثيرة من البشرة ومن ضمن أنواعها هي البشرة الجافة أو البشرة الدهنية وغير ذلك العديد فكلا منهم لها مشاكل متعددة فمثلا أن البشرة الجافة تحتاج إلى العناية والإهتمام بشكل مستمر، ولابد من تنعيمها وإستخدام خلطات طبيعية تساعدها على الترطيب لأن غالبا يكون ملمسها خشن أما بالنسبة للبشرة الدهنية فهي من أنواع البشرة التي تعاني منها أغلبية الفتيات وخاصة في مرحلة المراهقة، ففي هذه المرحلة تكون البشرة دهنية فقد تظهر عليها بعض المشاكل التي لابد من علاجها أو حلها، ومن أهم هذه المشاكل هي وجود حب الشباب بها بكثرة والمسام بها تكون واسعة وملحوظة وملفتة للأنظار وبجانب هذا تفرز البشرة الدهنية كمية كبيرة من الزيوت.
حيث أنها دائما يكون لها مظهر لامع وجذاب فمن المعروف أن الحبوب التي تظهر بكثرة على هذه البشرة بالتحديد تكون نتيجة تراكم الزيوت التي تفرزها، لأن عندما نترك هذه الزيوت عليها بدون تنظيف البشرة بإستمرار قد تتكون هذه الحبوب وكذلك تكون المسام واسعة، لذلك من الضروري أن نقوم بإستخدام ماسك أو مقشر طبيعي لتقشير البشرة الدهنية وتنظيفها من هذه الزيوت وأيضا للتخلص من تراكم خلايا الجلد الميتة عليها، لذلك سوف نقدم إليكي سيدتي ماسك طبيعي لتقشيرها بدون أي ضرر يحدث لها.
مكونات ماسك الزبادي لتقشير البشرة الدهنية
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من دقيق الشوفان المطحون.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض.
طريقة عمل ماسك الزبادي لتقشير البشرة الدهنية
- نقوم بإحضار طبق مناسب ونضع في هذا الطبق ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي وملعقة واحدة كبيرة الحجم من دقيق الشوفان المطحون.
- ثم نضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد وملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض ويتم خلطهم مع بعض.
- وبعد ذلك يتم وضع هذا الماسك على البشرة ونتركه حوالي عشر دقائق تقريبا ثم يتم إزالته بالأصابع بشرط أن تكون مبللة فنقوم بالفرك بحركات دائرية ويتم غسل البشرة بالماء البارد.
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