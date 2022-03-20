سحر مفعول كريم بانثينول لتفتيح وتبييض الجسم بالكامل وإزالة التصبغات والبقع الغامقة في دقائق

كريم بانثينول له فوائد عديدة فى التفتيح، فهو يعمل على إزالة الجلد الباهت وتبديله بجلد جديد، وبالتالى فهو يعالج مشكله الاسمرار الناتج من أشعة الشمس الضارة ويقوم بتفتيح المناطق الغامقة فى الجسم والوجه، فهو يعتبر من الكريمات الجيدة والغيرضارة للبشرة، ولذلك سوف نقدم بكريم البانثينول وصفة لتفتيح الجسم.

وصفة كريم البانثينول لتبييض الجسم

تفتيح البشرة من الأشياء التى تهم المرأة كثيراً، حيث أن معظم السيدات يلجؤون إلى كريمات تفتيح كثيرة لحل مشكلة الغمقان واسمرار الجلد، ولكن هذه الكريمات يمكن أن تضر بالبشرة وتؤدى إلى نتائج عكسية فهى تعمل على تفتيح البشرة ولكن يمكن أن تؤدى بها إلى تهيج البشرة وتظهر بها نقاط سوداء ماتعرف بجلد الوزة وهذه مشكلة كبيرة من مشاكل الجلد التى لايرغب أحد فى وجودها.

ولكن كريم بانثينول هو كريم مصنوع من مواد طبيعية وغير ضارة، بل هو يحتوى على مكونات فعالة فى التفتيح بشكل طبيعى دون اهلاك البشرة، كما يعمل على الترطيب اللازم للبشرة، فهو يعد من الكريمات المرطبة التى لا يمكن الاستغناء عنها خصوصاً فى فصل الشتاء وجفاف البشرة، ولا يقتصر كريم البانثينول فقد فى التفتيح بل هو ممتاز لعلاج مشاكل الشعر من التقصف والهيشان وازاله القشرة ويعمل على إكساب الشعر النعومة واللمعان.

طريقة تحضير كريم بانثينول لتبييض الجسم

المكونات

كريم بانثينول.

ماء ورد.

حناء بيضاء للجسم من العطار.

معلقة كبيرة جليسرين سائل شفاف.

نصف ليمونة.

تحضير وصفة كريم بانثينول لتفتيح الجسم