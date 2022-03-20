نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكون سحري منزلي لتنظيف البشرة الدهنية وإزالة الزيوت والدهون الزائدة لبشرة صافية وجميلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة البشرة الدهنية من أكثر الأنواع التي تتعرض للعديد من المشاكل، وذلك قد يرجع لزيادة نسبة إفراز الدهون بداخلها بشكل كبير مما يؤدي في النهاية إلى تراكب الدهون وتكون الرؤوس السوداء والحبوب، ولذلك الحل الأمثل في التخلص من هذه المشكلة هو العناية بشكل دائم وتنظيف البشرة الدهنية باستمرار، والان سوف نتعرف على أهم الطرق التي من خلال يتم الاعتناء بها بالشكل المطلوب.

أفضل طرق تنظيف البشرة الدهنية

بمكونات طبيعية آمنة جدًا على البشرة يمكن عمل العديد من المنظفات الخاصة بالبشرة الدهنية ونظرًا لحساسيتها ينصح دائمًا بإتباع إحداهما بشكل دائم ومن أهم هذه الطرق مايلي:

وصفة بياض البيض لتنظيف البشرة الدهنية

استخدام بياض البيض يساعد في تنظيف البشرة، والتخلص من الدهون الزائدة على الجلد، وايضًا شد البشرة يساعد في التخلص من الحبوب والبقع السوداء، وطريقة الاستخدام كالتالي:

اغسلي بشرتك بشكل كامل قبل استخدام هذا الماسك.

اخفقي بياض بيضة واحدة جيدًا.

قومي بتوزيع البياض على الوجه وتركه لمدة نصف ساعة حتى يجف تمامًا وسوف تلاحظين ذلك بعد شد البشرة.

اغسلي وجهك جيدًا بالماء والغسول الصحي.

كرري استخدام ماسك بياض البيض مرتين خلال الأسبوع.

استخدام وصفة الزبادي لتنظيف البشرة الدهنية

الزبادي يحتوي على مادة اللاكتيك والتي تساعد في امتصاص الدهون من مسام البشرة، ويجعل البشرة ناعمة خالية من الدهون وطريقة الاستخدام كالتالي:

يتم خلط ملعقة من الشوفان المطحون، مع ملعقة صغيرة من عسل النحل، وإضافة ملعقتين كبار من اللبن الزبادي.

اخلطي المكونات جيدًا حتى تتجانس بشكل جيد.

وزعي الخليط على وجه نظيف، واتركيه لمدة ربع ساعة.

قومي بغسل وجهك بعد ذلك بالماء الفاتر.

يفضل تكرار الماسك لمدة مرتين خلال الأسبوع.

استخدام الطماطم لتنظيف البشرة الدهنية

الطماطم تحتوي على فيتامين سي فهي تساعد في تغذية البشرة وتفتيحها وزيادة نضارتها، كما أنها لها دور فعال في تنظيف البشرة الدهنية بعمق، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية: